Daniela Darcourt: "No he necesitado colgarme ni meterme con alguien para hacerme de un nombre" | ENTREVISTA

Daniela Darcourt creció en el corazón de La Victoria, donde empezó a trabajar a los ocho años para ayudar con los gastos de la casa, ya que la situación familiar era complicada. Asumir esta responsabilidad la alejó de los juegos infantiles, pero no la privó de una educación con valores bajo la ‘muñeca’ de su madre. Hoy, a sus 22 años, saborea el éxito, pero con los pies sobre la tierra y recalca que no ha necesitado colgarse de nadie para surgir.

¿Cómo te sientes en estos momentos de tu vida a nivel personal y profesional?

Feliz y tranquila. Siempre acompañada de mi familia, que es un pilar importante para esta carrera que no es fácil. En el aspecto profesional, bendecida y contenta, porque mi orquesta tiene bastante demanda. Hace unos días sufrí un par de descompensaciones por estrés y sobrecarga de trabajo, pero es parte del proceso.

Muchos te han denominado como la ‘revelación salsera del año’...

Agradezco esa deferencia, pero el camino es superlargo, recién tengo tres meses con la orquesta y como solista. Siento que todavía falta mucho por recorrer.



¿Piensas que la fama te podría llegar a marear en algún momento?

No. Una de las cosas que me caracteriza es mi sencillez, aunque esté mal que lo diga, de mí jamás van a decir que ‘piso huevos’, pues mi familia es mi cable a tierra. Mi madre es la primera persona que me corrige...

¿Qué es lo más duro que te ha tocado vivir?

Trabajo desde los ocho años y desde esa edad aporto económicamente a casa. Mi familia y yo hemos tenido que pasar cosas difíciles, pasamos hambre, mi hermana y yo nos hemos privado de mucho, pero mi madre nos enseñó a luchar por nuestros sueños, a enfrentar cualquier obstáculo que se nos presente en la vida y respetar a los demás.

A tu edad, otras chicas están en la etapa de vacilarse y pasarla bien...

Agradezco a la vida y a Dios que, a mis 22 años, sea una mujer responsable. Trabajo y me saco la mugre para cumplir mis sueños y apoyar a mi familia. Actualmente, vivo con mi mamá y hermana, todavía no tengo mi ‘búnker’ (ríe), pero uno de mis sueños es tener mi propia casa.

¿Te gusta cocinar y hacer los quehaceres de la casa?

Amo cocinar, tengo muy buena sazón. Voy al mercado, tengo mis caseritas y sé los precios de todo. Mis platos fuertes son el arroz con pollo, puré con asado y fetuccini a lo Alfredo, me salen riquísimos.



¿Cuáles consideras que son tus defectos y virtudes?

Soy desordenada y no tengo filtros para decir lo que pienso, soy muy directa. Soy sincera, tengo un corazón enorme y nunca le he apagado la luz ni el brillo a nadie. Siempre ayudo al otro para que siga creciendo.

En estos tiempos se ve de todo. ¿Hubo algún faltoso que te ofreció algo indecente?

Sí, y no solo uno, sino varios, pero tengo principios. Cada vez que he sentido que el camino va por un lado diferente, corto todo tipo de relación. Nunca dejé ni dejaré que me falten el respeto.



Entonces, ¿eres una mujer de armas tomar y de carácter fuerte?

Sí. Tengo un carácter ‘jodido’, soy muy buena, pero a la vez puedo ser mala. Nunca estoy en un punto medio, es sí o no, blanco o negro. Es mejor que me tengan como amiga que como enemiga.

Se comenta que Yahaira Plasencia se colgó de la fama de Farfán para ser conocida. ¿Pasa lo mismo contigo?

Respeto la manera de trabajo que tienen algunas personas, pero en mi caso, no he necesitado de colgarme ni meterme con alguien en particular para hacerme de un nombre en el medio artístico. El talento se demuestra en el escenario y eso es lo que hago.

¿‘Billetera mata galán’?

No. Esa frase no va conmigo. El dinero puede comprar las cosas materiales, pero no la felicidad ni el amor verdadero.



¿Te animarías a hacerte algún ‘arreglito’?

La naturalidad va conmigo, así que ‘natuchita’ (narizoncita) forever and ever.



¿Soltera o tu corazón ya tiene dueño?

Hum... soltera, pero nunca sola. Feliz con las personas que me rodean, con mis mejores amigos, orquesta y público, que son el amor más grande que tengo después de mi familia. Estoy soltera, estoy tranquilita así.



He visto en redes sociales que eres cercana a varios futbolistas e incluso que postean videos cantando tus canciones.

Sí. Soy fan número uno del fútbol y de la selección. Vivimos una fiebre por el Mundial y tuve la oportunidad de ir a verlos a la concentración antes de su viaje. Me siento feliz de que muchos de ellos me sigan. Varios viven lejos, pero postean mis canciones. Luis Advíncula es una persona maravillosa, tengo comunicación con él y con su esposa. Son unos seres maravillosos.

Los futbolistas tienen fama de ‘mujeriegos’ y enamoradores. ¿Algún futbolista te ha invitado a salir?

Futbolista, mecánico, rapero, bailarín, sea quién sea, de mi vida personal no hablo, porque es el único espacio que quiero conservar... ¿Quién me parece más atractivo? Bueno, si me dan a elegir, tengo dos postulantes, estoy entre Aldo Corzo y Yoshimar Yotún, pero me quedo con Yoshimar porque tiene un gran ‘swing’ para bailar la salsa y eso a cualquier mujer la enamoraría.



¿Sueñas con el ‘príncipe azul’ y familia numerosa?

Sí, pero no deseo tener una familia numerosa, solo dos hijitos. Un varoncito y mujercita, pero si Dios me quiere regalar un parcito más, todo será bien recibido.



¿Cómo te ves en algunos años?

Como una de las artistas más jóvenes que revolucionó la música salsa, tocando en grandes escenarios, con una carrera limpia, sana y ordenada a nivel internacional.



