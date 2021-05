POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

El tiempo no se detiene, parece no tener frenos y transcurre dejando historias, presentes y anunciando futuros. En el país, con angustias, divisiones y una pandemia que parece empeñada en seguir generando preocupaciones, una salsera reconocida no ha bajado los brazos. Daniela Darcourt es para muchos la mejor voz y aparece con fuerza para cantarnos ‘Te equivocaste conmigo’. Ese es el punto de partida de una charla sin apariencias, como en el barrio, con la sinceridad a flor de piel. La también entrenadora de ‘La Voz Perú’, que en junio se estrena por Latina, habla sin maquillar sus pensamientos y eso la vuelve más hermosa…

¿Cuántos te dijeron que no ibas a ser buena cantante?

Muchos dijeron que no servía.

¿Qué pensarán ahora?

Deben estar retorciéndose en el piso.

¿Qué les dirías?

Los tiempos de Dios son perfectos y sigo de pie.

¿Cuánto costó?

Casi he muerto en el intento.

¿Volviste a ver a los que no te tenían fe?

Todavía.

Cuando te cruces, tienes derecho a mirarlos y reírte…

La verdad que nunca los odié, si los veo les invito un café o una ‘chela’.

La reconocida salsera contó que ha hecho que la gente quiera su trabajo y no lo que hace 'en cuatro paredes'.

“CUANTO MÁS DICEN QUE NO, MÁS QUIERO HACERLO”

¿Cuál sería tu primera frase?

O’e hue… gracias. No tienes idea del ‘monstruo’ que creaste.

¿Moraleja?

Cuanto más dicen que no, más quiero hacerlo. Son millones de ‘sí’ en mayúscula.

¿No te deprimes al primer fracaso?

Soy muy revolucionaria.

¿Testaruda?

Soy cholaza recontra terca.

¿Y en el amor?

Tal cual.

¿Dónde pones el ojo, pones la bala?

Si me gusta, voy con todo. Si uno lo quiere, lo consigue.

¿Insistente?

Con el corazón no es bueno entercarse, se vuelve una relación tóxica.

Daniela Darcourt afirmó que en un romance siempre hay aprendizaje. (Foto: Instagram / @danieladarcourtoficial).

“ASÍ ME HAYAN HECHO M... CONTRIBUYERON A LA PERSONA QUE SOY”

¿Y si se portaron mal contigo?

En un romance siempre hay aprendizaje, así me hayan hecho m… contribuyeron a ser la persona que soy.

Para ponerte de pie sale el ‘barrio’ que llevas dentro…

Te raspas las rodillas, lloras un ratito y sigues para adelante.

¿Qué te falta?

Tengo vida, salud, voz para cantar, Dios me bendice.

Diferencia entre felicidad y éxito…

Si no eres feliz no puedes decir que eres exitoso.

¿Qué más?

Tienes que amarte primero para llamarte exitosa.

¿Fuiste triunfadora y no eras feliz?

En mi primer año de profesional. Estaba en todo mi apogeo, pero me faltaba todo.

¿Los artistas pueden errar o no está permitido?

La gente debe entender que somos seres humanos y empiecen a vernos como tales.

¿Te equivocaste?

A veces más que otros.

¿Perdonarles todo?

No hay que justificar las cosas malas.

La popularidad, la pandemia, te alejaron de tu barrio. ¿Qué extrañas?

Necesito echarme una ‘pichanga’ con mi gente.

Daniela Darcourt está cerca de llegar al millón de vistas en YouTube con su nuevo éxito ‘Te equivocaste conmigo’. (Foto: Instagram / @danieladarcourtoficial).

¿De qué jugabas?

Delantero o lateral izquierdo.

¿Cumplidora?

Recontra buenaza, me buscaban para jugar.

¿Te trataban suavecito por ser mujer?

Me metían codazos, ahí no se perdona a nadie.

¿Y tú?

Me decían: ‘Causa, dale nomás’.

“MÉTETE CON ALGO MÍO Y TE LEVANTO PUEBLO”

Si te ‘ajustaban’, ¿armabas la bronca?

Métete con algo mío y te levanto pueblo.

¿Hace cuánto no tomas un vaso de emoliente?

La última vez que acompañé a mi abuela.

¿Qué pediste?

Vaso de quinua y pan con torreja.

¿Otro ‘plato’ que extrañas?

Choclo con queso. Antes de la pandemia comía papita con huevo, pero sin yema.

¿Es normal marearse con el éxito?

No.

¿De verdad?

Lo hemos normalizado para salvar a nuestro artista favorito.

Casi todos los famosos pasan por ese trance…

Al subirnos a esa ‘nube’ de vanidad, nos olvidamos de dónde venimos y eso es olvidarte de la familia.

¿El mejor consejo para no marearse?

Mi abuelo siempre me aconsejaba: ‘Señorita, cuando usted cruza la puerta, saluda desde el señor de seguridad hasta al que limpia el piso. Uno no sabe quién te va a dar la mano’.

¿Otro?

También decía: ‘Si usted no tiene para compartir, no coma delante de nadie y si tiene de más, comparta’.

¿O sea?

Soy fan de los que ayudan en silencio.

¿Algo de lo que no te pueden acusar?

Puedo ser lisurienta, dime huachafa, pero nadie me puede señalar acusándome de que cambié. Esa es la clave de mi éxito.

¿Nunca lo harás?

Si lo hago se acaba mi carrera, lo firmo. Si quieres ponle fecha a mi declaración.

¿Por qué no escarban en tu vida privada?

He hecho que la gente quiera mi trabajo, no lo que hago entre cuatro paredes.

¿Te han detenido los policías?

He sido tan viva que hasta a ellos les he ganado, ja, ja, ja.

Cuéntame de tu nuevo éxito ‘Te equivocaste conmigo’, que ya se acerca al millón de visitas en Youtube…

Salgo a decirle a la gente que acá estoy. Hay canciones que se vuelven himnos nacionales y otros personales, por eso deseo que cada quien la asuma y transforme como desee.

Una vez más un abrazo y que Dios te siga bendiciendo…

Gracias por tanto cariño, ustedes del Trome que también forman parte de mis logros.

Ella es una chica sin filtros, a su manera y sin manifestar lo que no siente. Ya lo afirmó Sócrates hace miles de años: ‘Una manera de ganar buena reputación es dedicarse a ser lo que deseas aparentar’.

TE PUEDE INTERESAR: