Daniela Darcourt afirmó que se encuentra en la mejor etapa de su vida personal y profesional y sí se puede trabajar con el ex, ya que Andrés Izquierdo forma parte de su staff de bailarines.

“Este 12 y 13 de noviembre me voy a reencontrar con mi público en el anfiteatro del Parque de la Exposición y vamos a hacer este espectáculo maravilloso con más de 100 personas en escena. Me moría de darle algo así, de esta talla a mi gente. Voy a cantar, bailar, tocar (instrumentos) cosa que nunca he hecho. Será un concierto lleno de amor, de mucha cultura y locura mía”, afirmó la salsera, quien añadió que la van a acompañar en el escenario Eva Ayllón, Renata Flores, Christian Yaipén y César Vega.

¿En qué etapa de tu vida te encuentras?

Estoy en el mejor momento de mi vida. Feliz, tranquila con mi trabajo, con mi empresa, ser mi propia jefa es lo mejor que me ha podido pasar.

De los errores se aprende...

Definitivamente. Además, tengo 25 años y tengo todo el derecho de equivocarme. Tengo 16 años trabajando, empecé a los 9 años, y hoy estoy aquí sentada con un nombre que se ha vuelto importante y, creo, que nadie mejor que yo para cuidarlo.

Daniela Darcourt en plenos ensayos para presentar un espectáculo de calidad

¿Se viene un nuevo tema?

Ahorita viene un featuring con alguien de talla internacional y eso me llena el corazón porque va sumando muchos más puntos a mi carrera. Yo quiero que recuerden a Daniela como la mejor, no en lo que respecta a imagen o cosas banales, sino la mejor haciendo canciones, éxitos, teniendo una carrera muy buena.

Tu expareja Andrés Izquierdo volvió a tu staff de bailarines. ¿Habrá reconciliación?

Andrés siempre fue un buen amigo, nuestra relación se terminó hace dos años ya, ahora estamos en un proceso creativo muy bonito. Hoy por hoy estamos en una etapa diferente de nuestras vidas, además él es un increíble bailarín y las personas especiales tienen que estar en los momentos especiales de tu vida.

Hablando de otro tema, te hemos visto babeando por el nacimiento de tu sobrinita.

Nadie se imagina el amor que le tengo a ese pedacito de gente. Soy la tía más chocha, no me quiero perder ni un solo detallito. Bueno, yo ahora estoy trabajando y a veces no me quiero acercar porque yo me reúno con mucha gente. No sé cuántas pruebas de Covid-19 me he hecho en los últimos 15 días porque siempre quiero verla, quiero estar con ella, cuidarla. Yo estuve en el parto de mi hermana, (a la bebé) le encanta mi voz, se ríe cuando me escucha, es una conexión muy especial.

