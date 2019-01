Daniela Darcourt fue internada de emergencia y preocupa a sus seguidores | Instagram | FOTOS

La cantante Daniela Darcourt preocupó a sus miles de seguidores en redes sociales luego de publicar una imagen en la que aparece internada en una clínica, debido a la agitada rutina de trabajo que lleva.

En la fotografía, Daniela Darcourt cuenta, además, que tuvo que ser internada de emergencia por una retención de líquidos que le hizo hacer un alto obligatorio a su ritmo de vida.

"Los tacos y el moverme como licuadora durante estos tiempos, sumado al trabajo, las emociones y los desórdenes que la propia madrugada trae, me trajeron aquí por una retención de líquido increíble. Estoy muchísimo mejor y con harta energía. Gracias a todo el equipo que me cuido durante la madrugada y se encargó de que nada me faltara. Ya saben amigos, al más mínimo dolor, quejo o desorden, es importante no dejarlo pasar... Los médicos son nuestros mejores aliados. Ahora a descansar y llevar una vida más sana y con orden", escribió Daniela Darcourt.

Pese a la preocupación de sus fans, Daniela Darcourt ya fue dada de alta y ahora continúa con su agenda de trabajo con total normalidad.

Daniela Darcourt ya se encuentra viajando rumbo a Arequipa para realizar presentaciones que habían sido pactadas con anticipación.