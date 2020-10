VIVE SU ILUSIÓN. La cantante ya no oculta lo que siente por su colega Jisa. Daniela Darcourt fue entrevistada para un programa de Internet donde le preguntaron cómo reaccionará cuando el venezolano aterrice en Perú. La respuesta de la integrante de El Reventonazo de La Chola Chabuca sorprendió a sus seguidores.

Daniela Darcourt alzó la pierna cuando le preguntaron que hará cuando el cantante la visita. Además, también mostró el trasero para indicar que el acercamiento íntimo entre ambos es inminente. La cantante no oculta la felicidad que siente por este nuevo amor.

Por su lado, Jisa también le comenta fotos a Daniela Darcourt e incluso le manda saludos a la mamá de la cantante. De este modo, ambos continúan fortaleciendo su relación a distancia. La cantante asegura que se siente muy emocionada porque se siente muy atraída por el venezolano.

“De que me estás enamorando pues... de hecho sí, me tienes sonriendo como una estúpida, mira cómo me pongo”, dice la cantante visiblemente sonrojada e ilusionada en una historia que grabó para Tik Tok sobre su relación con Jisa.

Daniela Darcourt: El atrevido gesto que hace cuando le preguntan por Jisa (TROME)