Daniela Darcourt le hizo una promesa a Michael Jackson a diez años de su muerte 

Daniela Darcourt no pasa por un buen momento laboral. La cantante pubicó un video en su cuenta de Instagram en el que anuncia su retiro temporal de los escenarios por la delicada enfermedad a las cuerdas vocales que sufre. Sin embargo, hizo una promesa a Michael Jackson al recordar diez años de su muerte.

Entre las publicaciones de Instagram Stories, Daniela Darcourt indicó que espera ser tan "grande" como Michael Jackson.



"Diez años sin ti, querido ídolo. Prometo que algún día, no muy lejano, seré grande como tú", escribió Daniela Darcourt sobre Michael Jackson con una foto del intérprete de 'Black or White'.



Lamentablemente, Daniela Darcourt fue diagnosticada con pólipo en las cuerdas vocales y laringitis crónica, por lo que deberá ausentarse un breve tiempo de los escenarios.



Inicialmente, serán 21 días los que Daniela Darcourt deberá someterse a un tratamiento médico, según un comunicado en el que no se precisa si será sometida a alguna operación.