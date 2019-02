Le tiran botellas a Daniela Darcourt en festival por tardona

La cantante Daniela Darcourt pasó momentos de tensión y desesperación el último sábado, cuando se presentó en el concierto Alternativo Music Fest, en el Parque de la Exposición, pues llegó tarde y le lanzaron botellas.



Además, el cantante Salim Vera, quien esperaba en otro escenario su turno para cantar se mostró iracundo al golpear contra el piso un parante del micrófono.

“Los que me conocen saben que no me gusta estar metida en líos. Rechazo rotundamente cualquier acto de odio o algo que perjudique mi integridad. En el concierto, empezaron a volar botellas, un par cayeron al escenario, me rozaron los pies y no pude continuar”, sostuvo Darcourt, quien reconoció que llegó media hora tarde a su presentación porque su vuelo de Miami tuvo un retraso.

“Quiero pedir disculpas a toda la gente que fue al concierto, que me esperaba y se quedó para verme”, acotó Darcourt.



NO PIDIÓ DISCULPAS



En tanto, la realizadora del evento, ‘Inmortal Producciones’, difundió un comunicado donde explicó que la salsera tenía pactada su presentación de 10:00 a 10:30 p.m., sin embargo, llegó al lugar del evento a las 10:38 p.m.

“Ningún representante de la artista se ha comunicado para aclarar su tardanza, lo cual significa una falta de respeto para el público y los artistas participantes”, dice el comunicado.



Además, se menciona a Salim Vera. “Se le ve molesto por no poder tocar en su horario y rompiendo el parante de su micrófono. Esto último es algo que el artista suele hacer en muchas de sus presentaciones”, agregan.

LE ENVÍA MENSAJE



En tanto, el cantante Salim Vera utilizó su Twitter para enviar un mensaje a Daniela: “Así es el rock and roll, cariño”, escribió.

Sin embargo, en redes sociales muchos acusan a Salim de incitar a la violencia con su comportamiento en el escenario.