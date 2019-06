Daniela Darcourt: "Yo limé asperezas con Yahaira Plasencia hace mucho tiempo, no tengo ningún problema con ella"

La salsera Daniela Darcourt aclaró que no le tiene envidia a Yahaira Plasencia porque está trabajando con el productor Sergio George, y reiteró que el afamado músico la contactó primero.



“Yo nunca hablé mal de Yahaira, pero muchos me han tildado de envidiosa y otras cosas más. Solo comenté que tuve unas conversaciones con Sergio George, pero nunca me metí con ella y su carrera. Creo que la gente me conoce y siempre soy una persona frontal y directa, digo las cosas claras, sin agregar ni quitar nada”, precisó la salsera.



¿No existen discrepancias entre tú y Yahaira?

Para nada, yo limé asperezas con Yahaira hace mucho tiempo, no tengo ningún problema con ella ni tampoco tenemos un vínculo cercano. Ella trabaja por su lado, yo por el mío y así nos mantenemos tranquilas.



Entonces, descartas que exista un enfrentamiento.

Nosotras hemos trabajado en las mismas discotecas, una antes, la otra después, no hay ningún problema. Si lo tuviera, la bajaría de todos lados y eso nunca ha pasado.



Tu carrera sigue creciendo con el lanzamiento de tu reciente disco...

Sí, es mi ‘bebé’, se llama ‘Esa soy yo’ y está en todas las plataformas digitales, con temas inéditos que el público reclamaba.