Daniela Darcourt se limpia por destrozos en discoteca de Ayacucho

La cantante Daniela Darcourt salió al frente y dio la cara, luego de ser acusada de incumplir su show en una discoteca de Ayacucho, donde los asistentes del mencionado local realizaron destrozos en las instalaciones.



“Siempre me encargo de hacer bien mi trabajo y ser responsable. No pienso recibir más ofensas ni insultos, porque ya aclaré que estuve ahí y sí llegué. Tuve toda la intención de llegar al evento, la gente que me conoce sabe que soy suficientemente responsable para dar la cara y no tengo ningún problema con alguna ciudad”, precisó Darcourt, quien al tener problemas con el vuelo a Ayacucho alquiló una Van para trasladarse a esa ciudad.

Asimismo, rechazó los actos de violencia que se generaron en la discoteca, a raíz de su ausencia.



“La gente estaba descontrolada, pero lamento que no se haya valorado lo que hice, junto con mi orquesta, para llegar a la discoteca. No soy culpable del accionar de la gente que estuvo bajo el efecto del alcohol y rechazo todo tipo de violencia. No la comparto”, manifestó la salsera.

En tanto, una de las dueñas de la discoteca de Ayacucho, Karina Albites, señaló que los gastos por contratar a la salsera, comprar los pasajes y el destrozo que se originó en el local, superarían los 200 mil soles y la demandarían por incumplimiento de contrato.