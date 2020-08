BASTANTE AFECTADA. Daniela Darcourt estuvo como jurado en Esto es Guerra en el segmento de Divas y se mostró bastante afectada cuando fue consultada por la partida de su abuelo.

“Es triste el proceso, creo que nadie está listo para perder a alguien y más aún si se trata de tu familia. Llegó el momento de estar a solas, de respirar a solas. Quizás no nos veamos en unos cuantos días. Voy a tomarme mi tiempo para respirar y soltar (su dolor)”, dijo visiblemente afectada la intérprete de Señor Mentira.

Daniela afirmó que el proceso (de asimilar la muerte de su abuelito) es muy triste y aprovechó la ocasión para agradecer a todos sus seguidores por el cariño y sus condolencias. “Es bastante difícil para mí”, explicó.

La cantante hizo todo lo que pudo para no llorar, sin embargo, no pudo contenerse al escuchar “Se me fue” de la cantante Myriam Hernández. Daniela se animó a cantar partes de la canción y rompió en llanto al recordar los buenos momentos que paso junto a su abuelito.

Daniela Darcourt se quebró al recordar a su abuelito fallecido en EEG. (América Televisión)