Daniela Darcourt llora al escuchar su primer disco 'Esa soy yo': "Me siento orgullosa" | VIDEO

La cantanteDaniela Darcourt anunció el lanzamiento de su primer disco llamado 'Esa soy yo'. La intérprete de 'Señor mentira' se mostró emocionada y no pudo evitar llorar al agradecer a todos los que la apoyaron en conseguir este 'logro personal'.

Daniela Darcourt trabajó de la mano del productor 'Master Chris' para este su primer proyecto que contiene 9 temas, entre ellos una nueva versión de su canción inédita 'Señor mentira'.

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Darcourt compartió un video en el que aparece llorando luego de haber lanzado su primer disco 'Esa soy yo'. La cantante se emocionó y escribió un extenso texto de agradecimiento.

"¡¡LO LOGRÉ!! 👊🏻😭

No saben lo orgullosa que me pudo sentir de mi en este momento... No dejo de llorar y de escuchar cada uno de estos temas que tienen parte de lo que ha pasado en mi vida durante este gran año como solista... Gracias inmensas para ti, mi @masterchrismusic , sólo tú y yo sabemos cuánto hemos esperado este momento. Que increíble ha sido trabajar bajo tu dirección, no solo por ser uno de los mejores, si no por regalarme tu amistad desinteresada y por confiar en esta loca que solo busca trascender para llegar a ser como las grandes leyendas, a mi @dianapmontes_ por apoyar mi locura, aunque la haga renegar, sabes que te adoro y con todo el corazón... A todo mi equipo de trabajo, a mis mejores amigos, a mi hermosa familia encabezada por mi madre @escurrarosario y seguida por mi pequeñita @carolina.darcourt , a mis amigos de “Rockets” por la ayuda con el lanzamiento, a la persona con la que hoy comparto mi vida @andresizquierdo_h por creer y emocionarse conmigo, a mis fieles y amados seguidores y TODOS los que pusieron su granito de arena para que esto sea posible ❤️😭

Escribiría una vida agradeciendo, pero por ahora, los dejo disfrutar de este álbum que solo busca meterse en su corazón... Señoras y señores: “Esa soy yo” 🎤💿", escribió Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt llora al escuchar su primer disco 'Esa soy yo'

POLÉMICA CON YAHAIRA



La cantante que se presentará este sábado en 'El artista del año', reveló que el productor que ahora trabaja con Yahaira Plasencia, la llamó a ella primero.



"Sergio George me escribió a mí primero, él me llamó, pero yo estaba trabajando con Master Chris, y prefiero no decir más", indicó la artista.