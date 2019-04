Daniela Darcourt, casi llorando, pidió disculpas por cancelar presentación en el Rímac 

Daniela Darcourt pidió disculpas, entre lágrimas, a los asistentes de Cava Resto Bar, del Rímac, pues no podía presentarse porque se encontraba enferma. El video de Facebook lo publicó el establecimiento que anunciaron a la salsera por todo lo alto.

Daniela Darcourt contó que, pese a que llegó al local, no pudo cantar porque su voz estaba apagada y seguía enferma, por lo que apareció en la cuenta de Facebook del lugar pidiendo disculpas.



"Hace un momento llegue, aquí a CAVA pensando que podía culminar con mis presentaciones, pero en este momento tengo fiebre, me duele mucho la cabeza, me acabo de descompensar y estoy camino a la clínica", dijo Daniela Darcourt, con lágrimas en los ojos.



Daniel Darcourt agregó que no podía continuar porque tenía un itinerario "internacional importante", aunque aseguró que el concierto fue reprogramado.



"No me puedo presentar porque lastimosamente el cuerpo ya no me da y mañana tengo que seguir con un itinerario internacional importante, estoy en deuda con ustedes", mencionó Daniela Darcourt.



Daniela Darcourt también dijo que los asistentes que compraron sus entradas para verla, podrán ingresar gratis la próxima vez.



"La siguiente fecha es reprogramada, van a tener entrada gratis absolutamente todos. Así que los espero la siguiente semana. Las disculpas del caso. Muchas gracias", concluyó Daniela Darcourt.