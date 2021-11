Daniela Darcourt no solo lucha intensamente para conseguir lo que quiere, también tiene tiempo para soñar y volar alto, pero como siempre tiene los pies bien puestos sobre la tierra, sabe que la fórmula perfecta para concretar anhelos es trabajar sin pausa. En estos días, su mayor preocupación es que el viernes 12 y sábado 13 de noviembre en el Parque de la Exposición, su público vea a una Daniela diferente sobre el escenario.

“Estos conciertos me están sacando las canas que debería tener de aquí a 15 o 20 años. Lo que pasa, es que ahora con la exposición de La Voz y con lo que he ido aprendiendo de los grandes artistas con los que he tenido el privilegio de poder cantar y de conocer, siento que mi carrera está evolucionando a tal punto, que mis shows también lo tienen que hacer. En nuestro país hay que empezar a darle calidad al espectáculo”, dice la intérprete.

“Hay que hacer una industria de verdad, el artista peruano debe empezar a despegar un poco de lo cotidiano, es momento de empezar a preocuparnos más por lo global y convencer a la gente que el artista peruano también es de talla internacional. Yo le decía a mi equipo: ‘no quiero tocar en mi país, o en Lima, al menos hasta que no le dé algo a al gente que valga la pena’. Y ya llegó la hora”.

Ambas cantantes forman parte de los entrenadores de La Voz Senior (Foto: Instagram @evaayllonoficial y @danieladarcourtoficial)

¿Te molestan las críticas en las redes en las que cuestionan tu trabajo como entrenadora? Los críticos y los opinólogos siempre van a existir, y está bien, porque cada comentario te genera ese conflicto rico que al final te sirve para meterle un poquito de sazón a las cosas que haces. Pero “algo que sí me fastidia mucho, y siempre me ha hecho ruido, es la falta de respeto, y no a mí, porque recién estoy en formación, que se metan con la maestra Eva, una de nuestras eminencias musicales, culturales, eso me molesta mucho.

En las redes parece que no existe la palabra límite... Podemos no estar de acuerdo con las decisiones de la maestra, no nos puede parecer la manera como ella les habla a los participantes, pero traspasar esa línea delgada de hablarle de tú a tú a una leyenda, es demasiada falta de respeto, simplemente porque los tiempos ya cambiaron y todos creen tener el derecho de decir cualquier cosa.

APRENDIZAJE

Daniela Darcourt está convencida que la carrera musical es un oficio de largo aliento. “Siento que estoy en un momento de construcción, aún no me siento realizada para serte honesta, además creo que nunca lo voy a sentir ni creer, siempre estoy pensando en muchas cosas y me gusta el hecho de retarme a mi misma siempre”.

