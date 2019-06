Daniela Darcourt envía emotivo mensaje tras anunciar su retiro por delicada enfermedad en cuerdas vocales

Una dura prueba que espera superar pronto. Daniela Darcourt pubicó un video en su cuenta de Instagram en el que anuncia su retiro temporal de los escenarios por la delicada enfermedad a las cuerdas vocales que sufre.

Daniela Darcourt fue diagnosticada con pólipo en las cuerdas vocales y laringitis crónica, por lo que deberá ausentarse un breve tiempo de los escenarios, se lee en el comunicado que envió en redes sociales.

A través de un video, Daniela Darcourt agradece el apoyo de sus fans y explica que deberá estar ausente por un breve tiempo, pese a que ella no está de acuerdo.

"No hay nada que se pueda hacer por mas que no se pueda, he tratado de controlarlo pero las cosas se dan así. Los voy a estar extrañando todo este tiempo. Muchas gracias, les prometo volver pronto, estoy poniendo todo de mi parte. Cuando estás mal, estás mal, voy a poner todo de mi parte para volver a estar en escena", se le escucha decir a Daniela Darcourt en su Instagram.

Inicialmente, serán 21 días los que Daniela Darcourt deberá someterse a un tratamiento médico, según el comunicado en el que no se precisa si será sometida a alguna operación.



