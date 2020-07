¡EXPLOTÓ! Daniela Darcourt se cansó de las comparaciones y pidió que no la comparen más con Yahaira Plasencia, con quien no tiene una amistad y constantemente los usuarios la enfrentan en redes sociales.

Asimismo, Daniela Darcourt indicó que viene realizando su trabajo de la mejor forma por lo que las vinculaciones con Yahaira Plasencia la molestan a todo momento.

“Estoy completamente harta de que me comparen con una persona que no tengo que ver, no tengo ningún tipo de amistad, ni ningún tipo de enemistad. Les pido por favor que ya paren con esto. Jamás me voy a atrever a no contestarle , pero les pido de corazón. ¡Basta ya! Así como ella está afuera haciendo su trabajo yo estoy acá haciendo el mío”, dijo Daniela Darcourt muy incómoda.

Hace unos días, Daniela Darcourt había mencionado que, por su parte, no existía ningún tipo de rivalidad y hasta podrían ser amigas y grabar una canción en el futuro.

“Si se da el momento de conversar en algún momento, de tener una amistad o, quién sabe, ser mejores amigas ¡bacán! Se dará orgánicamente, nadie tiene que forzarlo. Si algo pasara entre las dos, se va a dar. Se los haremos saber. Y si no pasa, tampoco tenemos la obligación de que así sea. Yo no descarto trabajar ni con Yahaira ni con cualquier otro artista nacional de este país. Si a mí, en algún momento, se me abre una puerta grande y colaborando conmigo puedo apoyar a otro artista, créeme que lo voy a hacer”, precisó Darcourt.

