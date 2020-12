“Los sueños se cumplen cuando uno tenga en la mente querer hacerlos”, afirma la cantante Daniela Darcourt, quien se consagró como la salsera peruana más escuchada del 2020. A pesar de que este año ha sido muy duro, porque perdió a su abuelo y personas queridas, también le trajo cosas buenas a su vida, como su amistad con Tito Nieves, trabajar con Tony Succar y conocer a Marc Anthony. Además, asegura que no es de las artistas que se ‘pituquean’ y siempre mantendrá la humildad.

Daniela, terminas el año siendo la salsera peruana más escuchada en Spotify…

Me siento feliz y agradezco a todos los que me apoyaron. Este año no saqué ningún producto propio, pero tuve una colaboración con el gran maestro Tito Nieves y eso fue lo que me mantuvo. El 2020 fue muy difícil, pero soy la artista número uno en mi país.

El público te quiere…

Una cosa es ser talentoso, cantar prodigiosamente bien, y otra cosa, muy distinta, es tener el cariño de la gente.

¿Qué fue lo más difícil que te tocó afrontar en el 2020?

Fue muy complicado por la pandemia, tenía un plan de trabajo establecido, pues iba a lanzar mi álbum, pero las cosas pasan por algo y el tiempo de Dios es perfecto. Este año mi abuelito falleció a causa del coronavirus, pero también me trajo cosas buenas.

¿Qué consideras que has aprendido?

Que la vida es una sola. Cuando llegue el 1 de enero voy a decir: ‘Los sueños se cumplen siempre y cuando uno tenga en la mente querer hacerlos, mantengas las mismas ganas y pasión’.

Has formado una buena amistad con Tito Nieves…

Mi amistad no solo es con él, sino con toda su familia. Su esposa es una gran mujer, la quiero muchísimo y ambos son como mis papás adoptivos. Tito me cuenta sus experiencias, tiene 45 años de carrera y absorber todo ese conocimiento me llena muchísimo.

¿Y para cuándo se viene la canción con Marc Anthony?

Marc es un ser humano maravilloso, que sepa quién soy, que me registre en el mapa y me diga que ya me había oído, ha sido todo un honor. Lo que venga después pasará solo en su momento. El hecho de que me felicite y me diga que continúe es para mí lo máximo.

¿Han vuelto a tener comunicación?

Sí, hemos vuelto a hablar por intermedio de Tito. Ellos siempre hablan, son muy amigos, Marc adora a Tito.

Hace poco compartiste una foto con Tony Succar y señalaste que esperas tener tu propio Grammy…

Sí, más allá de que sea un Grammy, que ese premio lleve mi nombre, sería un éxito para el país.

Te han enfrentado en más de una ocasión con Yahaira Plasencia, ¿qué opinas?

Este año estuve muy al margen y así me quiero mantener, ya dije que no tengo problemas con ella, deseo de todo corazón que le vaya bien y que Dios la bendiga.

Hablando de otro tema, ¿terminas el año soltera?

Estoy soltera hace un año y enfocada en mi trabajo. Tengo 24 años y me falta muchísimo por aprender, conocer, disfrutar y estoy feliz de tener a las personas que están en mi vida. Si tengo pareja se los contaré de todas maneras.

Este año participaste en ‘El reventonazo’, ¿te gustaría más adelante trabajar en la actuación?

Me encantaría, hay muchos fans que se mueren por verme actuando, pero, me gustaría hacer teatro musical.

¿Sigues viviendo en La Victoria?

Gracias a mi trabajo logré comprarme mi departamento, queda muy cerca a la casa de mi mamá, a 15 minutos, pues no quería alejarme de mi barrio. No soy de las que se van a ‘pituquear’, no me gusta eso. En algún momento tendré algunas comodidades, pero nunca dejaré de visitar mis calles, ni dejar de ir a la pollería ‘Okey’, donde se come buenazo, tiene 50 años en La Victoria y mi mamá iba cuando me llevaba en su vientre.

Nunca perderás tu esencia…

Llega un momento en que las cosas alrededor pretenden marearnos, pero eso depende de uno... yo sigo siendo la misma.