Tras la polémica que genero en redes sociales sus declaraciones sobre su presunta ‘virginidad’, Daniela Darcourt se pronunció en Instagram y mencionó que todo se trató de una broma.

Al ver todo el revuelo que generó sus comentarios, Daniela Darcourt comentó una publicación de Trome en Instagram donde aclaraba todo lo ocurrido.

“Familia… Ya no es el día de los inocentes. Con la cara que me manejo, la gente no se cree el cuento ya. Era una broma, por Dios”, comentó Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt niega ser virgen y se pronuncia al respecto

“ROMPÍA UN RECORD GUINNESS”

Como se recuerda, la salsera se animó a responder las preguntas que sus fans le dejaron en sus Instagram stories. Todo iba bien, hasta que un atrevido usuario le preguntó ‘sí aún era virgen’.

“Sí amiguito, estoy rompiendo un récord Guinness, lo estoy cumpliendo”, manifestó risueña la interprete de ‘Señor Mentira’.