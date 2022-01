Daniela Darcourt hizo noticias por responder que sí cuando le preguntaron si aún guardaba su virginidad; pero así como esta, la salsera respondió a diversas preguntas de sus fans. Así, afirmó que se encontraba feliz con su aspecto físico, cuando le preguntaron qué no le gusta de su cuerpo.

En una de estas preguntas, un usuario el consultó “¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta y quisieras hacerte una mejora”. Ante ello, Daniela dejó una respuesta clara, que no deja lugar a dudas. “Me amo así como estoy, respeto y amor; que mis amigos se hagan lo que deseen; pero hasta ahora yo no me haría nada, honestamente”, escribió.

En otra de las consultas, un usuario le escribió: “Eres linda, pero un pastelito menos no estaría mal”

Darcourt respondió claro y sencillo para no dejar dudas. “Gracias por lo de linda y por lo del pastelito menos, pero en vez de que sea un pastelito menos serían tres pastelitos más, amo mi cuerpo como está, estoy saludable y feliz...”, fue la respuesta de la salsera.

DANIELA DARCOURT ACLARA TEMA SOBRE SU VIRGINIDAD

En la ronda de preguntas de Instagram, Daniela Darcourt respondió que ‘sí', cuando le preguntaron si aún guardaba su virginidad. “Sí amiguito, estoy rompiendo un récord Guinness, lo estoy cumpliendo”, manifestó.

Esta respuesta fue materia de noticias para diversos medios de comunicación. Ante ello, en un comentario en la cuenta de Instagram de Trome, la salsero quiso aclarar esta situación.

“Familia… Ya no es el día de los inocentes. Con la cara que me manejo, la gente no se cree el cuento ya. Era una broma, por Dios”, comentó Daniela Darcourt.

MÁS INFORMACIÓN: