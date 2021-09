Daniela Darcourt tiene seis años en el medio artístico y aunque su talento la ha llevado a cruzar fronteras, no olvida el barrio ni sus raíces porque dice que creerse ‘diva y andar con poses’ le parecen ridiculeces. La también jurado de ‘La Voz Senior’ nos abre su corazón donde la clave salsera es la sinceridad.

Cuando cantas siempre dices: ‘Daniela Darcourt, esa soy yo, ¿pero quién es Daniela, la de chica de barrio, la jurado de ‘La Voz Senior’, la salsera...?

Daniela es Daniela y punto, más allá de mi carrera, éxito, fama o como quieran llamarlo, soy un ser humano que decidió ser artista.

¿Cuánto tiempo llevas como solista?

Tres años, pero en la salsa tengo seis años desde que empecé en ‘Son Tentación’ a los 19 años para hacer salsa y timba.

¿En ese camino hubo muchos sinsabores?

Sí, pero es parte del proceso que vive un artista y uno va aprendiendo.





¿Qué enseñanza te dejó ese aprendizaje?

Ahora sé que no tengo que dedicarme a otros, sin antes pensar en mí. A veces, uno se enfoca en ayudar al otro y, ni bien surge, se olvida de ti. Ya me ha pasado y nunca más regalaré mis sueños.

Daniela Darcourt cuenta que siempre visita su barrio La Victoria para comer su 'mostrito'

¿Eres confiada o maternal?

Ambas cosas y pasa porque soy muy querendona y confiada.

¿Ser así hizo que te des de portazos en la nariz...?

La malicia como tal no la conozco y eso puede ser un punto en contra, pero también a favor porque sé que a pesar de que me paguen mal, no le haré daño a nadie.

¿Y te han pagado mal?

Sí, más en lo sentimental se han aprovechado de mí. No saben diferenciar entre la Daniela artista y la Daniela mujer.

Daniela Darcourt cuenta que en la vida ha sido muy confiada, pero no tiene malicia en su corazón

Tal vez son celos, porque tienes todos los reflectores encima...

Puede ser porque los hombres suelen tener complejos y creo que uno de ellos es ese, no toleran o superan que su mujer sea un poquito más exitosa, pero al final eso también es parte del aprendizaje.

Pero puede pasar lo contrario, encontrar una pareja que sea tu apoyo...

Siempre he dicho que tener una pareja es como comprarte una casa y para que te dure tienes que cuidarla, darle mantenimiento, remodelarla, pintarla y es lo mismo con una relación, solo que algunos no lo entienden. Cuando aparezca el que me mencionas no lo dejaré ir, ja, ja, ja.

Entonces, ¿ya tienes la puerta abierta para el amor?

No le cierro la puerta, está abierta siempre, pero en este momento mi corazón está tranquilo, feliz, contento, lleno de amor en todos los aspectos.

¿Y ‘bajas’ a tu barrio, a la ‘Rica Vicky’?

Claro, mi familia sigue en La Victoria. Yo bajo al ‘Okey’ a comer mi combinado o ‘mostrito’ y no solo yo, también a mi equipo de trabajo ya le pegué la costumbre.

Daniela Darcourt cuenta que le encanta el fútbol y practicó este deporte en el colegio.

¿No te has olvidado de tus raíces?

Mira, la humildad y sencillez son la carta de presentación, no solo de un artista, sino de todos. Cuando uno se desorienta, qué puede pasar, uno debe recordar de dónde viene y tener gente al lado que te ponga los pies en la tierra. Esta carrera no es fácil, porque hay momentos que vas escalando y te la crees, porque está bien que te lo celebres porque te esfuerzas, pero hay que saber hasta cuándo y cómo, porque nadie es más que tú, ni tú eres más que nadie.

¿También te la has creído y te has dicho: ‘La fregué’?

Creo que la he fregado por ser muy confiada, pero no me creo diva o ando en poses, es más, ese tipo de actitudes de otras personas me parecen ridículas.

Tu lugar en el medio artístico te lo ganaste, ¿no te hiciste famosa por alguien?

Mira, esto (su carrera) es mi vida, no estoy aquí por hacer dinero. Cuando las luces se apagan sigo siendo Daniela, una mujer de 25 años que trabaja cantando, que se esfuerza por alcanzar sus metas, yo no le debo nada a nadie, estoy aquí por mi esfuerzo, no por mis ‘te...’ o ‘po...’. La sudé y sufrí porque amo cantar. Yo la tengo clara.

¿Te cultivas, estudias, lees?

Claro, me gustan los libros de Isabel Allende, Paulo Coelho y todo lo relacionado a la administración de empresas.

El ‘feat’ que hiciste con ‘Son Tentación’ le gustó a Jefferson Farfán...

Sí, y bueno, le agradecí al ‘crack’. Yo lo sigo desde hace tiempo, me fascina el fútbol, pues desde niña he peloteado. Jugaba en el colegio de delantera o mediocampo, metía mis buenos goles, tuve mi época de gloria. ¿Te imaginas? Si Farfán o Paolo me dicen para ‘pichanguear’, me vuelvo loca de la felicidad.

¿Cuál es tu sueño a corto plazo en lo profesional y sentimental?

Seguir creciendo artísticamente y enseñar a otros lo poquito que sé, y cuando esté con alguien lo van a saber.