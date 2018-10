Daniela Darcourt plantó show en Ayacucho y se armó tremenda bronca entre los asistentes en discoteca | VIDEO | FOTOS

La salsera Daniela Darcourt no llegó a un concierto que tenía pactado en una discoteca en Ayacucho y los asistentes, que esperaron largas horas para ver a la cantante, al enterarse que su estrella favorita no llegaría realizaron destrozos en el local y se agarraron a golpes entre ellos.



De acuerdo a la denuncia de la empresa que contrató a Daniela Darcourt, la salsera llegó alrededor de las 4:30am. del sábado para su presentación, pero al enterarse de los desmanes que ocurrieron en la discoteca donde se presentaría, decidió retirarse del lugar y no pedir disculpas a los asistentes que pedían la devolución de su dinero.

Posteriormente, en un video, Daniela Darcourt contó las razones por la que no llegó a dar el concierto. La salsera indicó que una aerolínea le canceló el vuelo y lo retrasó varias horas, por lo que tuvo que tomar una van desde Lima hasta Ayacucho, pero el viaje demoró más de 10 horas.



"Yo me debo a mi público y por eso estoy acá. Yo también quería venir, pero son temas que escapan de mis manos. No es que no haya querido venir. Me he tirado 10 horas de viaje en una van con toda mi gente", se justificó Daniela Darcourt.



Agregó que ella no tiene culpa sobre los desmanes que ocurrieron dentro del local. "Yo no controlo el accionar de la gente. Yo nos soy responsable de los actos de los demás. Yo estoy aquí en Ayacucho y no me estoy lavando las manos".

En tanto, el empresario que llevó a Daniela Darcourt a Ayacucho manifestó que entablará una demanda contra la salsera por incumplimiento de contrato.