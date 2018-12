Daniela Darcourt se pronuncia por incidentes durante shows en Piura: "La gente no se mide" | VIDEO

La cantante Daniela Darcourt se pronunció luego de que fuera acusada de incumplir y 'estafar' a su público durante conciertos en Sullana y Piura. La salsera dio su versión de los hechos tras los enfrentamientos que ocurrieron en sus presentaciones.

Como se ve en un video de Facebook difundido por Piura informa, las pifias contra Daniela Darcourt se intensificaron durante una de sus presentaciones, por lo que se vio forzada a retirarse del escenario.

"Los organizadores creen que mientras mas tarde presentes al artista principal, más generan expectativa y más consume la gente. Pero la gente consume más alcohol, no se mide y nos echa la culpa a nosotros", dijo Daniela Darcourt en América Espectáculos.

"En el primer show de Piura se demoraron un poco con el pago, y en Sullana tuvimos que cortar el show con mucha pena porque hubo una trifulca bastante grande, el mismo tema de que pasa el horario, mientras más tarde es, más alcohol y menos control", agregó la cantante.

Daniela Darcourt comentó que prefirió no exponerse ante la trifulca que se generó en el lugar y pidió a sus fans que se pongan en su lugar.



"Volteo y veo una silla volando por la cabeza de alguien. No me puedo exponer, soy mujer y tengo como responsabilidad a muchas personas que tienen familia", puntializó.