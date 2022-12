¡RESPONDE! Daniela Darcourt no dudó pronunciarse sobre las críticas que recibió por regalar pelotas de plástico por Navidad. La cantante remarcó que no es una persona con mucho dinero, ya que también tiene responsabilidades a su cargo.

“ Si fuera multimillonaria o millonaria no estaría acá parada , a veces a la gente se le olvida que nosotros tenemos una planilla que pagar, el escenario, y muchas otras tantas cosas”, explicó.

Además, reveló que decidió realizar este gesto porque vio a un niño pidiendo dinero en las calles. “ Yo lo hice con todo el amor del mundo y si lo hice fue porque me encontré con una criatura pidiendo plata”, narró.

Daniela Darcourt responde a críticas

Daniela Darcourt feliz por llevar regalos a niños: “Me quedé contenta”

La salsera remarcó que las persona que critican las acciones de otros son las que muchas veces no regalan “ni un caramelo de limón”.

“ Llené una camioneta de pelotas (...) No me siento mal, me quedé contenta y feliz con las sonrisas que les arranque a esos niños” , agregó.

TE PUEDE INTERESAR

¿Karla Tarazona conducirá nuevo programa con Melissa Paredes?: “Tiene derecho a otra oportunidad”

MVLL estaba ‘agotado’ de la hija de Isabel Preysler, afirman en España: “Ha sido un capricho para él”

Alessia Rovegno capta las miradas en programa extranjero por su belleza natural: “No tiene cirugías”