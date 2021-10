La cantante de salsa, Daniela Darcourt rompió en llanto luego de que su equipo de trabajo junto a su familia le organizara una reunión sorpresa para celebrar sus 16 años de carrera artística.

Así se puede ver en el video que la salsera compartió en su cuenta de Instagram con sus más casi 3 millones de seguidores en esa red social. Daniela llega al local con los ojos vendado, al sacarse la venda su equipo de trabajo, sus padres, hermanas u amigos la esperaban.

La emoción de ver a toda su familia y amigos fue tan grande que Daniela empezó llorar de la emoción, pronto se acercaron sus familiares para felicitarla por su arduo trabajo estos 16 años. Su padre la esperaba con un ramo de rosas rojas que le entregó con amor y su abuela le obsequió un cuadro del Señor de los Milagros.

Daniela Darcourt recibió un gran sorpresa por su 16 aniversario. (Foto: Instagram @danieladarcourtoficial)

“Tú sabes cuánto te admiro, eres increíble sigue para adelante, tienes mucho por dar”, se escucha decir a Tony Succar en un video que proyectaron para ella. También la saludaron a la distancia, el reconocido salsero Tito Nieves y el cantante colombiano Mike Bahía.

Daniela Darcourt agradeció el hermoso gesto que tuvieron con ella al organizarle esa gran sorpresa que la emocionó al punto del llanto. Confesó que hace mucho no celebraba eventos importantes, pero que la vida le enseñó a hacerlo.

“Felices 16 años de trabajo A Mí. Este video resume la SORPRESA GIGANTE que todo mi equipo junto a mi amada familia, buenos amigos, músicos y la gente que amo se animaron a hacerme. Siempre me quejaba del no haber recibido nunca alguna en la que no descubra todo antes de, pero esta vez, SI QUE ME SORPRENDIERON. Han venido siendo meses difíciles para mí en todos los sentidos y aspectos, pero el que se hayan tomado el tiempo de planear esto para mí, no tiene precio”, escribió Daniela Darcourt en su cuenta de Instagram.

“Yo dejé de celebrar hace un tiempo por varias razones, y este año, fue la vida dándome una cachetada diciéndome que para eso estamos aquí, para vivir y celebrar al máximo todas las bendiciones que día a día tenemos. Gracias a TODO MI EQUIPO @bengala.inc por haber reunido a algunas de mis personas especiales (inclusive las que tengo lejos de aquí) y dejarme estar con ellas en ese día tan bonito, y a TODOS USTEDES, me llenaron de mensajes y regalos interminables llenos de muchísimo amor… Que el año que venga, sea mil veces mejor que este. LOS AMO A TODOS”, agregó la salsera.

