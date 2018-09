Daniela Darcourt sobre Rosángela Espinoza: "Respeto su trabajo, riñas no hay con nadie" | ENTREVISTA

La salsera Daniela Darcourt dijo que nunca se refirió de mala manera a Rosángela Espinoza, simplemente pidió que no las comparen y afirma que su talento habla por ella.



Como se recuerda, ‘Rous’ dijo que a la salsera le falta humildad por menospreciar su talento para el baile, cuando empezaron las comparaciones por la bachata que realizó Daniela Darcourt en ‘El artista del año’.



“En realidad no le respondí (a Rosángela Espinoza), solamente lo que pedí fue que no nos comparen porque a mí no me gusta hacerlo con nadie, y menos con ella. No la conozco, solo de un ‘hola y chau’ en algún set donde nos hemos cruzado... pero yo respeto su trabajo, riñas no hay con nadie”, indicó.



Ella dijo que te falta humildad.

Si ella considera que no soy lo suficientemente humilde, se respeta (su opinión). No puedo vivir mi vida para caerle bien a todo el mundo. Yo salgo con mi talento bajo el brazo a defenderme de la mejor manera y con todas las herramientas que pueda o no tener. Mi chamba es el escenario, es como mi ring de box; si tengo que pelearme, lo hago acá con toda la artillería que tengo.



Llegaste a la final y eres la favorita para alzar la copa.

Ya estoy en la final. Falta medio pasito. A sacarse la miércoles y estar al cien por ciento, porque (en la final) no puede haber el mínimo error.