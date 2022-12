En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares, la cantante de salsa Daniela Darcourt se sinceró y reconoció que sí le gustaría formar su familia con su actual pareja, pues es un sueño que tiene desde muy joven.

“No sé si casarse o tener hijos a un corto plazo. Si me preguntan a mí, yo hubiera querido ser mamá desde los 19 años, pero no todo depende de mí, ni tampoco puedo presionar a nadie a decirle que me embarace, porque si realmente hubiera querido eso, hace rato lo hubiera tenido”, comentó en un inicio.

Darcourt resaltó que no se toma a la ligera el sueño de ser madre. “He tratado de ser lo suficientemente responsable a ese sueño, cuidar ese sueño, porque de poder ser mamá lo hubiera podido ser desde hace rato, incluso tenía la opción de buscar una clínica de fertilidad y empezar a trabajar en eso”, puntualizó.

Asimismo, la intérprete de “Señor Mentira” se animó a revelar algunos detalles de cómo inició su relación con su actual pareja. Además, reconoció que ya han hablado de la posibilidad de tener un hijo.

“Nos conocemos muchos años. Siempre estuvo el bicho de que él me gustaba, me parecía chévere y por la otra parte había un sentimiento mucho más grande, pero era como que nos acercábamos, no reíamos y luego cada uno por su lado, así fueron los últimos cinco años”, comentó

“Sí hemos hablado sobre hijos, pero tampoco es obligatorio, uno puede hablar de muchas cosas, pero si pasan bacán y, si no, no hay problema. Además, yo tengo dos opciones, tener una familia con pareja y tener una familia sola”, añadió.

Yahaira deja su enemistad con Daniela Darcourt y le pide cantar juntas

Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al publicar una historia en donde se dirige a Daniel Darcourt y le pide realizar un dueto musical. La cantante se encuentra en Colombia y aprovechó el momento para enviar el mensaje.

“Desde aquí, con mucho amor, mucho cariño me dirijo a Daniela porque de verdad me gustaría hacer algo con ella. Creo que ambas estamos para apoyarnos, apoyar a nuestros colegas para que este género siga creciendo”, expresó la ‘Patrona’ semanas atrás.

“Somos muchas haciendo salsa, remando por esto. Así que la unión, sobre todo, me encantaría. La verdad que sí”, agregó Yahaira.

