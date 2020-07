SORPRENDIDA. Daniela Darcourt expresó su incomodidad por las declaraciones que hizo Sergio George sobre su departamento.

Daniela Darcourt se encuentra en medio de una polémica debido a las declaraciones que hizo el productor musical sobre su departamento y generaron el malestar del cantante Tito Nieves, quien grabó un tema con la salsera. Todo sucedió mientras se encontraban en una transmisión en vivo en Instagram.

“Parecía una casa lujosísima, el departamento de Daniela Darcourt lujosísimo”, se le escuchar decir a Sergio George sobre el departamento de la salsera, después de esta transmisión en vivo la amistad entre Tito Nieves y Sergio George ha sufrido una ruptura.

“Yo soy una muchacha que viene de un barrio, a mí no me molesta que me aumenten o me quiten cosas, yo he trabajado para esto. Al maestro sí le chocó un poco más que su comentario, es su actitud. La pandemia le está llegando”, indicó Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt niega sentirse humillada y afirma que es una mujer superada. “Si su intención fue esa, no hay problema tampoco, entre broma y broma a uno se le escapa las cositas de la mano, no hay recelo, ni resentimiento”, expresó la salsera.

Daniela Darcout se refiere a los comentarios que hizo Sergio George sobre su departamento (TROME)

