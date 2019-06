Daniela Darcourt se aleja de los escenarios por delicada enfermedad en sus cuerdas vocales | FOTOS

Se encienden las alarmas. La cantante peruana Daniela Darcourt anunció que se alejará indefinidamente de los escenarios por un grave problema en sus cuerdas vocales, así lo indicó a través de un comunicado en sus redes sociales. ¡Aquí los detalles!

Daniela Darcourt ha sido diagnosticada de pólipo en las cuerdas vocales y laringitis crónica, por lo que deberá ausentarse un breve tiempo de los escenarios, se lee en el comunicado.

Todo parece indicar que, inicialmente, serán 21 días los que Daniela Darcourt deberá someterse a un tratamiento médico, según el comunicado en el que no se precisa si será sometida a alguna operación.

En su cuenta de Instagram, Daniela Darcourt compartió su sentir con sus fans a quienes agradeció por el apoyo en este duro momento de su carrera musical que estaba a punto de despegar internacionalmente.

Daniela Darcourt y Susan Ochoa se enfrentaron en un duelo de canto. (Foto: @elgranshow) Daniela Darcourt (Foto: @elgranshow)

"Con muchísima pena, lamento comunicarle a todos mis seguidores mi ausencia de los escenarios por estos 21 días... No se imaginan lo frustrante que me resulta y lo larguísimo que sentiré que pasarán, pero si no tengo buena salud, nada será lo mismo.

Gracias a todas las personas que desde ya, me mandan su cariño y apoyo como siempre, a mi familia, a mis mejores amigos y a mi equipo de trabajo, gracias de corazón también.

Vuelvo pronto 😞❤️", escribió en su Instagram.