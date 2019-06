Daniela Darcourt le pide a Susan Ochoa 'que recapacite y piense bien las cosas' | VIDEO

¿En pie de guerra? Daniela Darcourt opinó acerca de la tensa situación mediática que atraviesa Susan Ochoa tras su renuncia a ' El artista del año '. La cantante de 'Señor mentira' espera que la ganadora de 'Viña del Mar' recapacite y piense bien las cosas.

Como se recuerda, Daniela Darcourt y Susan Ochoa se enfrentaron en un 'versus' en 'El artista del año' que finalmente ganó la salsera. Sin embargo, los fans de Ochoa consideraron injusta la decisión del jurado que la mandó a sentencia aquella noche.

El último sábado, durante la gala de 'El artista del año', la conductora soltó una frase referente a los logros de Susan Ochoa en Viña del Mar que la puso en medio de la polémica. Además, comparó su carrera con la de otros artistas, entre ellos, Daniela Darcourt.

Daniela Darcourt y Susan Ochoa se enfrentaron en un duelo de canto. (Foto: @elgranshow) Daniela Darcourt y Susan Ochoa se enfrentaron en un duelo de canto. (Foto: @elgranshow)

"No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos", declaró Gisela Valcárcel. Esta frase hizo que muchos criticaran a la conductora, pues sintieron que intentó minimizar el éxito de la cantante.

A raíz de eso, Susan Ochoa decidió retirarse de la competencia. Daniela Darcourt le pidió que piense bien su decisión ya que considera que 'El artista del año' es una buena ventana para darse a conocer.

"Susan Ochoa es muy talentosa, yo respeto su carrera. Antes de vernos en el versus hemos conversado para hacer algo juntas y sí me encantaría llegar a concretar eso. Me da mucha pena que, quizá, no pueda seguir en el programa por decisión propia, me gustaría que recapacite y piense bien las cosas, porque al final, pienso que es una buena ventana y una buena oportunidad si se enfoca en trabajar de lleno y solamente en seguir creciendo cada gala, pero si no, a respetar su decisión y ya", dijo Daniela Darcourt.

A los comentarios que señalan que Susan Ochoa no debió aceptar 'participar' en 'El artista del año', Daniela Darcourt indicó que fue su decisión.

"Bajo criterio y concepto de cada uno, cada quien decide cómo mover su carrera, quizá mucha gente dijo en su momento que yo no debía ingresar, pero al final dependía mucho de mí qué hacer con la oportunidad, estas son oportunidades, no es quien merece y quien no merece, si te la están dando, debes saber qué herramientas utilizar para aprovecharla a tu favor, porque puede que algo no esté acomodado para ti, pero puedes amoldarlo a tu estilo tanto que parezca que realmente está hecho al cien por ciento para ti", añadió.