Daniela Darcourt se confesó con Trome e hizo un balance de lo que fue el 2020 en su vida. La salsera habló también de Yahaira Plasencia y dijo que se mantiene al margen de posibles enfrentamientos con ella y hasta le mandó bendiciones.

Recordemos que, hace unos meses, Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia se vieron enfrentadas por diversos comentarios. Pese a ello, la interprete de ‘Señor mentira’ indicó que ‘no tiene problemas con ella’.

“Este año estuve muy al margen y así me quiero mantener, ya dije que no tengo problemas con ella, deseo de todo corazón que le vaya bien y que Dios la bendiga”, dijo Daniela Darcourt a Trome.

Por otro lado, la salsera no descartó grabar en el futuro un tema con Marc Anthony, gracias a su cercana amistad con Tito Nieves.

“Marc es un ser humano maravilloso, que sepa quién soy, que me registre en el mapa y me diga que ya me había oído, ha sido todo un honor. Lo que venga después pasará solo en su momento. El hecho de que me felicite y me diga que continúe es para mí lo máximo”, precisó.