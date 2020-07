Por Percy Vargas

Daniela Darcourt estrenó ‘Si tu te atreves‘ su nuevo tema con Tito Nieves el cual fue producido por Sergio George. Ahora que comparten el mismo ‘mentor’, la salsera no descarta grabar una canción con Yahaira Plasencia en el futuro e incluso tener una amistad con ella, si es que se logran dar las condiciones para que eso suceda.

Trome conversó con la salsera días antes del lanzamiento de este nuevo proyecto de Internacionalización y, fiel a su estilo, se sinceró acerca de la supuesta ‘bronca’ que mantiene con ‘La Patrona’.

Daniela Darcourt se reunirá con todos sus músicos este sábado 11 de julio para realizar su propio live show en Art Plaza. Los boletos para este concierto virtual se pueden adquirir en Teleticket Play (TLK Play).

Daniela Darcourt no descarta grabar canción con Yahaira Plasencia - TROME

¿Existe realmente una rivalidad con Yahaira Plasencia?

Me he caracterizado por ser honesta. No soy hipócrita. Sí (hubieron diferencias), pero no ha sido propiamente de nosotras. En su momento hubieron actitudes que me molestaron porque fueron directamente para mí. Ella no vive de lo que yo hago, yo no vivo de lo que ella hace. Las dos somos independientes. Ella tiene su carrera a su manera y yo, a la mía. Y así será el resto de la vida.

¿Podrían tener una amistad?

Si se da el momento de conversar en algún momento, de tener una amistad o, quién sabe, ser mejores amigas ¡bacán! Se dará orgánicamente, nadie tiene que forzarlo. Si algo pasara entre las dos, se va a dar. Se los haremos saber. Y si no pasa, tampoco tenemos la obligación de que así sea.

¿Podría darse entonces una colaboración en el futuro?

Yo no descarto trabajar ni con Yahaira ni con cualquier otro artista nacional de este país. Si a mí, en algún momento, se me abre una puerta grande y colaborando conmigo puedo apoyar a otro artista, créeme que lo voy a hacer.

Ahora trabajan ambas con Sergio George. Si él te propone hacer un tema con ella ¿aceptarías?

Incluyen varias cosas en la propuesta. La canción tendría que servirnos a las dos. Tendría que ser un tema en el que nos luzcamos las dos. Si se da la oportunidad, no lo descarto. La gente la quiere a ella y a mí, cada una tiene su público y ‘salva su pellejo’ como puede.

¿Cuándo se encontraron en EEG no hablaron?

Nosotras no hablamos en EEG, nos vimos en el ensayo nada más. Luego en el en vivo y después de eso cada quien siguió haciendo sus cosas, bien o mal, pero las hizo. Luego nos vimos en una premiación radial. Estuvimos juntas.

¿No hubo tensión en el ambiente?

No, porque no somos amigas y no tengo porqué pasarle la franela a nadie, ni ella a mí.