La cantante Daniela Darcourt grabará un dúo junto a Tito Nieves y será producido por Sergio George, quien venía trabajando de la mano con Yahaira Plasencia .

Los tres personajes tuvieron una amena conversación en redes sociales, donde Tito Nieves se desvivió en elogios para la salsera nacional. “Tienes mucho talento, cantas, bailas, manejas al público y siempre con alegría... eres una de las mejores voces del Perú. A mí me gusta ‘Señor mentira’”, dijo el ‘Pavarotti’ de la salsa.

Daniela Darcourt se mostró agradecida y dijo que ahora piensa grabar solo temas inéditos “porque la gente se ha cansado de los covers, son más exigentes. Tenía muchas cosas por grabar, pero todo se ha quedado en stand by”, añadió Daniela.

Tras esos comentarios, Tito Nieves le dijo que está dispuesto a grabar con ella y comprometió a su amigo Sergio George para que sea el productor.

“Yo te he dicho (a Daniela) que tienes un gran talento, fuera del Perú ya te conocen, pero para que te conozcan más tienes que grabar con Tito y conmigo”, respondió Sergio George, quien ahora planea trabajar de la mano de Daniela Darcourt con una proyección internacional.

Daniela Darcourt grabará tema con Tito Nieves

Daniela añadió que no tiene envidia ni rencillas con nadie. “No me siento superior a nadie, no creo estar en la cima, pero sí en un momento especial de mi carrera, me falta mucho por crecer”, señaló la salsera.

Recordemos que actualmente la relación de Yahaira Plasencia con Sergio George se encuentra ‘congelada’, pues la salsera se encuentra en Rusia y tenían previsto grabar nuevos temas.

Daniela Darcourt le saca cachita a Yahaira Plasencia en vivo con Tito Nieves