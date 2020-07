Pese a que mencionó que no existe ningún tipo de rivalidad entre ellas, Daniela Darcourt publicó un Tik Tok que Rodrigo González considera está dedicado a Yahaira Plasencia. La popular ‘Reina del Totó' también le habría respondido, a su estilo, en la misma red social.

Daniela Darcourt dedicó un video a todas aquellas que ‘no saben cantar’ , mientras que Yahaira Plasencia envió un ‘misil’ a los que están pendientes de sus publicaciones.

Por otro lado, Rodrigo González indicó que ambas están enfrentadas en una ‘guerra de indirectas’ tras las declaraciones de la salsera sobre la ‘Patrona’ en los últimos días.

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia en Tik Tok

Como se recuerda, Daniela Darcourt había mencionado que, por su parte, no existía ningún tipo de rivalidad y hasta podrían ser amigas y grabar una canción en el futuro.

“Si se da el momento de conversar en algún momento, de tener una amistad o, quién sabe, ser mejores amigas ¡bacán! Se dará orgánicamente, nadie tiene que forzarlo. Si algo pasara entre las dos, se va a dar. Se los haremos saber. Y si no pasa, tampoco tenemos la obligación de que así sea. Yo no descarto trabajar ni con Yahaira ni con cualquier otro artista nacional de este país. Si a mí, en algún momento, se me abre una puerta grande y colaborando conmigo puedo apoyar a otro artista, créeme que lo voy a hacer”, precisó Darcourt.

