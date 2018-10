Daniela Darcourt sobre Yahaira Plasencia: "No tengo miedo, así sea el más grande o el más chiquito"

La salsera Daniela Darcourt no teme que Yahaira Plasencia ingrese como retadora a ‘El artista del año: El dúo perfecto’.



“Si va a aparecer en alguna gala, no tengo problemas. Cada uno viene a la pista para defender su talento como mejor pueda. Si tiene que ingresar, bienvenida sea. No tengo miedo, así sea el más grande o el más chiquito. El escenario es el ring de box para todos los artistas”, comentó Daniela Darcourt.



Yahaira se presentó en ‘Esto es guerra’ y comentó que prefiere competir con Rosángela Espinoza, porque a ti no te conoce…

Siempre se refiere a mí como ‘esta chica’ o ‘ella’. Tengo nombre y apellido, que es Daniela Darcourt. No creo que se esté expresando bien, la respeto mucho y le pido lo mismo, respeto.