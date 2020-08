NERVIOSO. Andrés izquierdo fue entrevistado por el programa En Exclusiva que conduce Laura Borlini. Durante el reportaje que le hicieron, el bailarín habló de su separación con Daniela Darcourt.

En las historias que publicó la cantante en su cuenta de Instagram, Daniela Darcourt menciona que no volverá jamás con Andrés izquierdo. “Lo que se fue al tacho no sirve, yo no voy a volver con él, es mejor estar soltera”, menciona la cantante en la mencionada red social.

Al respecto, el bailarín menciona que no estaba enterado de las publicaciones de Daniela Darcourt. “No he visto esas historias, no sabría qué decirte (...) Acerca de mi relación con Daniela no te podría decir nada al respecto, estamos bien”, indica Andrés.

“Hemos decidido no hablar de la relación, pero fácil fue de broma, de chiste”, dijo Andrés Izquierda como una manera de defenderse de quienes afirman que la relación terminó porque el joven no tiene las mismas ambiciones profesionales que la cantante.

Como se recuerda, Daniela Darcourt ha terminado y retomado su relación con el bailarín en muchas ocasiones. Hasta el 14 de julio en el mismo programa, la salsera decía que ambos habían logrado llegar a un acuerdo y que sentían que eran el uno para el otro.

Daniela Darcourt: Su expareja se pronuncia por los dichos de la cantante

