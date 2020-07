ESPACIO PARA LA NOSTALGIA. La cantante Daniela Darcout estuvo presente en el programa “Tengo algo que decirte”. En el espacio televisivo, la salsera habló sobre de su infancia y de las dificultades económicas que atravesó su familia.

Daniela Darcout empezó a llorar cuando vio fotos de su infancia al lado de su familia. “Es que son tantas cosas, Lady. Encontré a mi mamá viendo esto, tantas cosas que hemos pasado, uno crece y se hace grande poco a poco, tanto sacrificio, tantas cosas”, recuerda la salsera.

La cantante recuerda que sus papás se sacrificaban mucho porque no tenían mucho dinero.“De repente no sé, ver cómo tus papás hacían el mejor esfuerzo para salir adelante. Ayer veía fotos con mi hermanita, en una época no teníamos para darnos lujos, encontrábamos los espacios para salir al parque, mi mamá llenaba su botella de tres litros de limonada con canchita”, indica Daniela.

Daniela Darcout afirma que pese a la precariedad, sus papás hicieron todo lo posible para que a ella no le falte el amor. “Yo quería celebrar mi cumpleaños con mis amigos del colegio y no había mucho dinero. En algún momento quisiera ser niña para no tener preocupaciones, la vida es así, uno se hace adulto”, menciona.

Daniela Darcout habla sobre su infancia y llora (TROME)

