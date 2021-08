A veces la belleza y la maldad se encuentran en un punto en común y ninguna de ambas pierde sus mejores atributos. La chica de rostro y figura bonita, dulce en muchas apariciones televisivas, es una sonrisa enfrascada en una dama talentosa. Daniela Feijoó debe ser, en estos últimos días, la villana más famosa del Perú. Su interpretación de ‘Mabel’, en la telenovela ‘Luz de Luna’, no pasa desapercibida. Y aunque tenga esa especial y singular virtud de hacernos creer que es muy mala, no deja de ser sencilla, y en su vida cotidiana le ocurren cosas como a todos.

¿Usas El Metropolitano?

No está por mi ruta, pero sí utilizo el transporte público.

¿Eras de pedir una ‘china’ por 4 cuadras?

Me pasó una vez porque me quedé sin dinero.

¿Ya estabas en la ‘tele’?

Claro, había hecho mi aparición.

Cuenta la anécdota.

Estaba por La Marina y no tenía ni un sol, ni tarjeta.

¿Qué siguió?

Paré un microbús, subí y le dije al cobrador: ‘Oye, de verdad, solo tengo 30 centavos y voy acá nomás’.

Eras famosa, imagino que se alegraría...

Me contestó que no podía y me bajó.

¿Insististe?

Busqué otro y el cobrador me miró un rato, no sé si me reconoció, solo me comentó: ‘Está bien, te jalo’.





Daniela Feijoó no es mala, dura, fría y calculadora como la vemos en Luz de Luna. (Foto: Andrés Paredes)

“PERDER EL CELULAR ES DE TERROR”

¿Da más terror ver ‘El aro’ o perder el celular?

Lo segundo.

¿Por qué?

Por los recuerdos que uno tiene allí: Fotos, videos, por las redes sociales, que ahora también son un trabajo.

¿Tan pegada al ‘fono’?

He tenido adicción a mi teléfono.

¿Despiertas y es lo primero que agarras?

He creado una rutina para que ni bien abra los ojos, no lo busque.

¿Qué hiciste?

Una lista, para que las primeras cosas que haga del día no sea prenderlo.

¿Es dañino?

La luz me quita sueño y no puedo dormir.





Para Daniela el hombre que baila bien no enamora; 'pero sí es un plus'. (Fotos: Andrés Paredes)

LA CONTRASEÑA DEL FACEBOOK

Dar la contraseña del aparato o del Facebook, ¿es un acto de amor?

No lo llamaría así, pero en cuanto a confianza, no tendría ningún problema si me la da.

¿Es una prueba de cuánto te quiere?

Podría ser un bonito gesto.

Hummmm, sigue algo relacionado, ¿celosa?

Fui recontra.

¿Ahora?

He bajado muchísimo.

¿Por un error cometido?

Ya pides mucha información, ja, ja.

¿Se perdona la infidelidad?

En mi caso mi primera respuesta es no.

“DANIELA FEIJOÓ, ¿EL TRAMPOSO CAMBIA?”

¿El ‘tramposo’ cambia?

Habría que preguntarles a ellos.

¿Te han tocado?

Todavía no me he cruzado con uno.

Hombre que baila bien, ¿enamora?

Es un plus.

En ese sentido, ¿te tocaron ‘sordos’?

Sí, malísimos.

¿Y cómo lo solucionaste?

Pongo buena onda, intento enseñarles, encontrarles el ritmo.

¿Hasta dónde le pones fe?

Si ya no hay de donde jalarle la pitita, al menos ponerle actitud.

No te digo que hayas perdido el interés por eso, ¿pero perdieron puntos?

Sí me he desanimado.

¿Te encantan los bromistas?

Pero no los tipos que tengan humor negro. Por ahí no avanzo.

Se te nota buena bailarina.

Me encanta la salsa.

¿Dos grupos que jamás dejarías de rumbear sus temas?

Todos los de ‘Los Cuatro’ y de la ‘Charanga Habanera’.

Eso es mucho movimiento.

Esa la idea.

¿Reguetón?

Me gusta y ahora donde vaya lo escucho, porque tiene mucha sensualidad y me suma para mi personaje.

EL PERREO

¿Perreas?

No le entro.

¿Mejor lugar para tonear con salsa?

El ‘Sargento Pimienta’ de Barranco, aunque no conozco muchos lugares.

¿Por qué?

No soy mucho de ir a discotecas o bares.

¿Cómo reacciona la gente en tus redes ahora que eres ‘Mabel’, la villana?

Me escribieron una vez: ‘Oye, te odio, me caes muy mal’.

¿Qué pensaste?

Que eso es bacán, porque estoy logrando el objetivo.

Ahora te despedimos y que sigas creciendo.

Muchas gracias a ustedes y los televidentes que nos siguen todas las noches.

La señorita tiene la alegría a flor de piel. Parece coincidir con la filosofía de Charles Chaplin, que afirmó: ‘Una sonrisa significa mucho. Enriquece a quien la recibe, sin empobrecer a quien la ofrece. Dura un segundo, pero su recuerdo, a veces, nunca se borra’.

