La destacada actriz y cantante Daniela Romo participó en el rodaje de la película ‘Reinas sin corona’, que dirige el periodista Gino Tassara. En el film, que se estrenará el próximo 9 de marzo a nivel nacional, la mexicana tiene un personaje polémico y sin escrúpulos al que no le importa atentar contra su propia hija para su beneficio.

“Estoy encantada de haber participado de esta película peruana, sobre todo de tocar un tema muy importante y delicado como es la violencia hacia la mujer, que no solo afecta al Perú sino a México. Creo que todos debemos estar unidos para enfrentar este problema, ha sido un gusto haber compartido y conocer a grandes artistas como Alexandra Graña, Edith Tapia, Francisca Aronsson, Elena Romero y Claudio Calmet, además del gran profesionalismo de Gino Tassara. Es una historia con un gran mensaje y todos debemos ver la película”, comentó Daniela Romo

La cinta inspirada en casos reales de los múltiples casos de feminicidio en el país, escrita y dirigida por Tassara, fue rodada entre Perú y México. Para grabar las escenas con la intérprete de grandes clásicos musicales como “Yo no te pido la luna”, “Pobre secretaria”, “De mi enamórate”, entre otros temas, el equipo de Sinargollas viajó hasta la ciudad de México. Daniela quedó encantada con el profesionalismo de la producción y los actores peruanos, además destacó la gran importancia del mensaje de “REINAS SIN CORONA”, cinta que busca crear conciencia en la sociedad contra el maltrato a la mujer y que las cifras de feminicidio en el país paren.

“Fue difícil contactar en un inicio a Daniela, le escribí por su cuenta personal en redes sociales y la verdad que no pensé que su manager me iba a contestar. pues ella es una artista de trayectoria con la agenda super recargada. Cuando le mandé el libreto no pensé que aceptaría, pero me dijo que quedó impactada con la historia, sobre todo porque siente que es importante visibilizar este problema en la sociedad no solo de Perú sino también de México para evitar que se sigan repitiendo más casos. Una gran profesional Daniela, no tuvimos ningún problema con ella. Super colaboradora y dispuesta a darlo todo con este polémico personaje que seguro despertará mucha indignación”, acotó Tassara.

También forman parte del elenco Rossana Fernández Maldonado, Elena Romero, Katia Salazar, Kukuli Morante, Matías Raygada, Omar García, Julio Marcone, Mariano Ramírez, Anai Padilla, Edith Tapia, Gabriel González, Rosa Portugal, Renato Bonifas, Rosa Portugal y Karla Medina.