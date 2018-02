Daniela Sarfati le responde a quienes le dicen que "parece hombre por tener el cabello corto"

La actriz Daniela Sarfati publicó una foto en su Instagram para responderle a quienes la critican por tener el cabello corto. "Muchas personas me comentan que parezco hombre, que no es femenino", escribió la también cantante en la mencionada red social.



Daniela Sarfati indicó que le parece que estás críticas son productos de las limitaciones de algunos seres humanos. "¿Por qué tenemos creencias limitantes? ¿Por qué las mujeres solo deben tener el cabello largo?", escribió la actriz en Instagram.



La actriz también afirma que las críticas tienen un lado positivo, o al menos intenta verlas. "Lo positivo de esto, (porque siempre hay un lado positivo 😊) es que algún día podré hacer un personaje de hombre! 😎", escribió Daniela Sarfati en Instagram.



La publicación para variar generó polémica en Instagram y alcanzó los 1.315 Me gusta. "Pero te queda lindo, eres joven y puedes cortarte como quieras y te queda, yo de 54 ya Quisiera cortarme corto porque me rejuvenece y a las mayorcitas nos favorece", le comentan a Daniela Sarfati sus seguidores.



Daniela Sarfati tiene 71 mil seguidores en Instagram. La actriz actuará en Torbellino 2 quien interpretará a la mamá de la joven Doris Fundichely, hija de la conductora Karina Rivera y el actor Orlando Fundichely.

La actriz le responde a los críticos La actriz le responde a los críticos

La actriz habló sobre críticos La actriz habló sobre las limitaciones de la sociedad en su post de Instagram

Torbellino 20 años después: primer spot de la nueva serie