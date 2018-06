Daniela Zambrano se presenta en concierto y estrena "Amarme más", adelanto de su debut como solista

El Perú la conoció como una de las voces más imponentes que surgieron en “Yo Soy” , el reality de Latina, donde dio vida a Janis Joplin. Daniela Zambrano destacó por su potente timbre vocal, amplio registro y una actitud rockera que ahora se ve reflejado en su primer trabajo con nombre propio



Daniela Zambrano inicia una aventura discográfica que se inicia con el estreno de “Amarme más” . El adelanto de un álbum que editará próximamente, y que se presentará este sábado 2 de junio en un concierto especial en el Rock And Pez de Miraflores.



“Hacer realidad mis canciones, de mi mente al papel y de pequeñas ideas a música pura es un sueño hecho realidad. Desde pequeña soñaba con ese momento. Se dice que un disco es un primer hijo. No soy mamá, pero pienso que dicha comparación se debe a que nace de uno mismo, que al tenerlo en las manos la dicha que se siente es enorme, te abrazan olas inmensas de amor y una gran sensación de orgullo”, comentó Daniela Zambrano .



Luego de hacerse conocida por sus incursiones en la TV y sus participaciones en shows musicales, Daniela Zambrano empezó a componer y emprender su carrera como solista con mucho éxito.

[AQUÍ TODOS LOS DETALLES DEL CONCIERTO DE DANIELA ZAMBRANO]

Daniela Zambrano se presenta en concierto y estrena "Amarme más" Daniela Zambrano se presenta en concierto y estrena "Amarme más"

“Grabar un disco con nombre propio significa la máxima realización de mi vida. Luego de realizar tributos o haber cantado muchos covers, por fin puedo dar a conocer lo que pasaba siempre por mi mente, por mi alma... y mi voz quería expresar con todas sus fuerzas. Solo necesitaba empezar y encaminar ese sueño con las personas idóneas. Estoy segura que ahora sí es el momento”, comentó la artista, que presentará este avance musical en un concierto especial en Rock And Pez de Miraflores, el sábado 2 de junio, junto a una banda con músicos de lujo.



“Amarme más” es el nombre del primer sencillo que Daniela presenta a través de un videoclip grabado como si fuera una gran historia de Instagram en modo selfie. La canción habla sobre el maltrato psicológico contra la mujer, un tema que preocupa actualmente a la sociedad peruana, y en donde la artista habla de las relaciones tóxicas, el rechazo y sobre todo el amor propio, basada en una historia real.



“Este tema es una catarsis de lo que he visto y alguna vez he pasado. Quiero ser la voz de las personas que quieren escapar de una realidad que no merecen y me siento en el deber de decirles que nunca se callen porque todo puede tornarse aún peor, como estamos viendo últimamente. Busco reforzar la idea de que todo parte del amor propio, como se dice, no puedes amar si primero no te amas a ti mismo. Hay muchas canciones que hablan de amor hacia otras personas, pocas son las que te recuerdan que te ames y que en primer lugar está tu integridad”, comenta la artista.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.