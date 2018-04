Daniella Pflucker: Lanzan grave acusación contra la actriz y su madre [VIDEO]

Una grave acusación contra Daniella Pflucker sale a la luz. El pre candidato a la presidencia del gobierno regional del Callao, Malcom Durand, decidió contar su propia experiencia con la actriz después de ver la situación con Guillermo Castañeda y su denuncia.

El político marca distancia con el actor y aclara que no pretende defenderlo ni ponerse de su lado. Malcom Durand cuenta que él vivió una experiencia parecida con Daniella Pflucker aproximadamente hace 6 meses. El pre candidato inició una campaña electoral y pidió el apoyo de la actriz como imagen en los proyectos sociales.

Por apoyar a Malcom Durand con su imagen, Daniella Pflucker recibiría 2000 dólares: 1000 de adelanto y el resto al finalizar la campaña. Cuando el pre candidato al Callao le pagó el primer monto, cambió el dinero con un cambista y se lo dio a la actriz.

Según cuenta, al día siguiente Daniella Pflucker lo llamó para decirle que todos los billetes eran falsos. A Malcom Durand le pareció extraña esta situación pues, frente a la actriz, había cambiado los dólares y cuando ella los revisó, nunca dijo nada.

Aquí entra en la historia la madre de Daniella Pflucker, Patricia Seminario. La mamá de la actriz le dijo al candidato que le pague el resto del dinero y que quite de su campaña cualquier cosa que tenga la imagen de su hija.

En ese momento, la asistente de Malcom Durand, Yenny Arévalo, fue la encargada de mantener comunicación con Daniella Pflucker para que le devolviera los 1000 dólares. La mujer envió audios pidiéndole a la actriz el dinero, pero ella y su madre se negaban.

Patricia Seminario, madre de Daniella Pflucker, manifestó que no le devolverían el dinero porque eso era lo que la actriz merecía por ir al Callao y que usen su imagen."Ha perdido un montón de oportunidades y eso no se lo devuelve nadie"

Al final, Malcom Durand se reunió con Daniella Pflucker para tratar de solucionar la situación, pero nada cambió. La madre de la actriz insistió en que tenía que pagarle los 1000 dólares restantes y en ese momento lo acusó de acosar a la joven.

"Sabes qué Malcom, deja de acosar a mi hija. Porque todo esto tú lo estás haciendo para acosarla. Tú la invitas a tomar un café, a salir", fueron algunas de las frases que la mamá de Daniella Pflucker le dijo al pre candidato al Callao.

Ante esta situación, Malcom Durand decidió bloquear a la actriz y ya no seguir insistiendo con que le devuelva el dinero. Sin embargo, en el mes de diciembre la mamá de Daniella Pflucker volvió a contactarlo para pedirle los 2000 dólares: los 1000 supuestamente falsos y el restante.

En marzo de este 2018, la madre del político invitó por error a Daniella Pflucker a su cumpleaños y la mamá de la actriz volvió a arremeter contra Malcom Durand. Incluso, le dijo que él se había vuelto un peligro para ella y para su hija y tomaría cartas en el asunto.

Pero lo que más le llamó la atención a Durand fue que Patricia Seminario le dijo que debía pagarle a Daniella Pflucker terapias psicológicas por todo el mal que le había hecho tras cancelarse los talleres que la actriz iba a tener a su cargo como labor social.

"La señora dijo que Daniella ameritaba tratamiento psicológico porque yo la había destruido al venderle un sueño de hacer un trabajo social y ella había dejado de trabajar para irse conmigo con este proyecto para los jóvenes del Callao. Yo le dije: '¿le pides dinero a tu supuesto acosador?'", dijo Malcom Durand.

Todo lo que vivió le hizo recordar ciertos detalles que también vio en la denuncia que Daniella Pflucker y su madre hicieron contra Guillermo Castañeda. Por ese motivo, Malcom Durand decidió contactar a la actriz frente a las cámaras de Día D.

En la corta conversación que mantuvieron, Daniella Pflucker negó enfáticamente que él sea una amenaza para ella o su madre y también dijo que ella no sabía que su mamá Patricia Seminario lo había acusado de acoso. "No Malcom, yo no creo que seas una mala persona"

Daniella Pflucker: Lanzan grave acusación contra la actriz y su madre [VIDEO]

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE