Daniella Pflucker: Andrea Llosa sostuvo que defensa de actriz no es coherente [VIDEO y FOTOS]

Andrea Llosa dijo que la defensa de Daniella Pflucker no es muy coherente, pues es raro que alguien acepte que una persona sindicada como tu violador te pague las terapia psicológicas.



“Eso de pedir terapia cuando un hombre te ha violado no es muy usual. Soy madre y no me sentaría a hablar de un tema como ese. No quiero decir que miente, pero hay cosas raras que deben ser investigadas. También hay que saber si ella ya hizo la denuncia policial, es lo primero que se debe hacer antes de salir en la prensa. Es así como trabajamos en el programa (‘Nunca más’)”, agregó Andrea Llosa.



Además, señaló que ser feminista es buscar la igualdad y que la posición de Guillermo Castañeda, a quien Daniella Pflucker señala como su agresor, debe ser escuchada.

