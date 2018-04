Daniella Pflucker entre lágrimas: "Me quieren asustar, pero no me voy a echar para atrás" [VIDEO]

Daniella Pflucker no soportó más. En entrevista con Milagros Leiva, la actriz terminó en lágrimas mientras reafirmaba su denuncia contra Guillermo Castañeda . La joven intérprete manifestó que siente que todos la tratan de mentirosa y que quieren desacreditarla.

Daniella Pflucker conversaba con Milagros Leiva, quien le preguntó a qué se dedicaba su madre. Según la periodista, le había llegado mucha información sobre la mamá de la actriz, y la acusaban de usar a su hija para ganar dinero.

Ante esta pregunta, Daniella Pflucker manifestó entre lágrimas que su madre era la persona más buena del mundo y que es todo el mundo para ella y le duele que la acusen de manipularla. Además, la actriz indicó que su progenitora se ha encargado de su carrera desde que tenía 10 años.

"Que hablen mal de mi mamá me destroza. No lo quiero permitir más. No es justo. Ya no puedo cargar esto. No quería llorar pero no puedo más. Mi mamá no es una mala persona, no es manipuladora. Es la mujer más buena del mundo y quienes la conocen en serio lo saben", dijo Daniella Pflucker.

Pero el momento que terminó por quebrar a la actriz fue cuando manifestó que siente un cargamontón en su contra desde el momento en que decidió denunciar a Guillermo Castañeda públicamente.

"Me preguntan por qué sonrío ¿No puedo sonreír? ¿Tengo que sufrir para siempre? ¿Tengo que aguantar que me pregunten sobre cosas que no tienen nada que ver con mi denuncia? Estoy asustada, me quieren asustar, pero no me voy a echar para atrás porque no estoy mintiendo y te lo digo mirándote a los ojos. Y lo digo a todo el Perú ¡NO es una mentira! Por favor, déjenme tranquila", dijo exaltada Daniella Pflucker.

Daniella Pflucker llora

