Daniella Pflucker a Guillermo Castañeda:  "¿Quién le destruyó la vida a quién?" [VIDEO y FOTOS]

Daniella Pflucker le respondió a Guillermo Castañeda tras el video que grabó el actor pidiendo que la actriz se rectifique de la denuncia de agresión sexual que presentó en su contra. La joven se presentó junto a su abogada Rosario Sasieta en el programa Beto a Saber para reafirmar sus acusaciones contra el comediante.



Daniella Pflucker mantuvo su versión acerca de la agresión sexual que cometió Guillermo Castañeda contra ella. "Yo sabía que Guillermo iba a hacer un tipo de descargo, me pide que me rectifique, no puedo rectificarme porque no estoy diciendo ninguna mentira, no estoy para nada arrepentida", dijo la actriz.



Daniella Pflucker contó que el hecho ocurrió en octubre de 2016. "Yo lo conocí cuando tenía 13 años, empezamos a entablar una amistad cuando yo tenía 17. Nos conocimos por el medio artístico, luego fuimos conversando y esto (la agresión sexual) ocurrió cuando yo tenía 19", precisó la actriz.



Daniella Pflucker cuenta que tras la agresión sexual que sufrió no podía comer y no dormía. "Después de dos meses, yo le cuento a mi mamá la situación traumática que viví junto a Guillermo Castañeda", indica la actriz.



Daniella Pflucker que Guillermo Castañeda la hizo subir a su apartamento para guardar helados y que constantemente le decía que "ella iba a ser su esposa". La actriz se quedo paralizada cuando el actor abusó sexualmente de ella.



Daniella Pflucker afirma que demoró un año gracias a las terapias psicológicas que recibió en darse cuenta de que fue una víctima del poder y la manipulación al que Guillermo Castañeda la sometió. "Él reconoce el daño que le ha hecho en conversaciones de WhatsApp", afirma la abogada de la actriz.



Daniella Pflucker criticó que Guillermo Castañeda opte por dar su versión de los hechos desde su casa. "Yo estoy dando aquí la cara , es muy fácil poner un celular frente a ti en tu sala, grabarte reiteradas veces hasta que te salga bien y ponerlo y quedarte encerrado bajo cortinas. Yo no tengo nada que esconder, ya no me da miedo y estoy liberada", dijo la actriz.



Daniella Pflucker también se refirió a la declaración que hizo Guillermo Castañeda en su Facebook en el que afirma que la actriz le destruyó la vida. "Yo me preguntó quién le destrozó la vida a quién, estuve un año y medio sin saber que me había pasado, sin querer salir, asustada, sin querer relacionarme con la gente. La gente se pregunta por qué hablas después de un año y medio, porque es el tiempo que yo me tomé para entender que es lo qué me había pasado. Tenemos los medios probatorios, vamos a verlo con la parte legal, yo sabía que iba a ser muy difícil", indica la actriz.













