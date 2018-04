Tras el reportaje de ‘Día D’ sobre Daniella Pflucker donde aparecen denuncias en su contra, el actor Lucho Cáceres comparó al movimiento ‘Ni Una Menos’ con “un grupo terrorista” en su cuenta de Facebook.



Daniella Pflucker denunció a Guillermo Castañeda por agresión sexual, sin embargo, el último domingo ‘Día D’ emitió un reportaje con declaraciones del pre candidato a la presidencia del gobierno regional del Callao, Malcom Durand, además de un amigo, quienes contaron su experiencia, mostrando dos denuncias contra la actriz.



En su cuenta de Facebook, Lucho Cáceres compartió el reportaje con el titular: 'Más mentiras de Daniella Pflucker', recopilando varios fragmentos del mismo.



“Habla, ‘Ni Una Menos’. Qué pena que colectivos hepáticos y violentos como este, tiren abajo todo el trabajo y avance realizado en pos de disminuir y erradicar el alto índice de abuso contra la mujer en nuestro país”, inició su mensaje Lucho Cáceres en su cuenta de Facebook.



Lucho Cáceres siguió arremetiendo contra el movimiento feminista, considerando que “si no estás con ellos estás en contra de ellos, pareciera que fuese su filosofía y al que no piense igual se le acusara de ‘revisionista’”.



Luego, Lucho Cáceres comparó a ‘Ni Una Menos’ con un “grupo terrorista” porque “tienen un ‘pensamiento único’ que no admite cuestionamientos”, agregó sobre el caso de Daniella Pflucker, no sin antes aplaudir el reportaje de ‘Día D’ y pidió que no respondan con insultos por lo que acababa de publicar.



Lucho Cáceres criticó a 'Ni Una Menos'. (Foto: Facebook) Lucho Cáceres criticó a 'Ni Una Menos'. (Foto: Facebook)

DANIELLA PFLUCKER RESPONDIÓ A 'DÍA D'

Daniela Pflucker se molestó y acusó a la prensa de estar del lado de Guillermo Castañeda tras el proceso judicial que lleva en contra del actor.



A través de su cuenta personal de Facebook, Daniella Pflucker aclaró que sí fue víctima de acoso por parte de Malcom Durand y manifestó que se le estaba intentando desprestigiar. La actriz dijo que Guillermo Castañeda tenía a toda la prensa de su lado y que, estas actitudes eran manotazos de ahogado.



En este punto, la actriz acusó directamente a la conductora de 'Día D', Pamela Vértiz, y a su programa dominical de empeñarse en hablar de ella. Como se recuerda, durante la elaboración del reportaje, la encargada del informe precisó que se buscó la declaración de Daniella Pflucker sobre la acusación de Malcom Durand, pero ella prefirió el silencio.



Después de unas horas de esta publicación, Daniella Pflucker colgó un par de conversaciones que mantuvo con Malcom Durand vía Whatsapp. En las imágenes que subió a Facebook el candidato le cuenta que tendrá un viaje con su madre a Argentina.



En otra conversación compartida en Facebook, Daniella Pflucker le pide nuevamente a Malcom Durand retirar todo el material de su campaña que tenga su imagen. El candidato cambia de tema y le pide hablar personalmente antes de realizar lo que ella le pide.



Estas conversaciones se realizaron algunos meses y Daniella Pflucker decidió revelarlas para afirmar que sí sufrió acoso por parte del precandidato al Callao. Sin embargo, durante la conversación que mantuvo con él vía telefónica para el reportaje de Día D, la actriz dijo que no creía que Malcom Durand sea mala persona.

Daniella Pflucker: Lanzan grave acusación contra la actriz y su madre [VIDEO]

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE