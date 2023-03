SE CONMUEVE. Danny Rosales ha demostrado ser agradecido con las personas que lo apoyaron en el pasado. El comediante se reencontró con Raúl Romero en el aeropuerto y no dudó en brindarle unas tiernas palabras por apoyarlo económicamente cuando visitaba su programa ‘Habacilar’ y participaba de los concursos.

“En la vida hay que ser agradecido. Hace muchos años estaba en un programa cómico como extra, en ese entonces estaba ‘Habacilar’ con Raúl Romero, en el que nos invitaban a nosotros. Raúl me conocía de los cómicos y había un concurso que se llamaba ‘Canta y Gana’ en la cual él me hacía ganar porque conocía mi historia” , contó evidentemente emocionado.

Según contó el cómico, Raúl Romero le decía al oído el tema que se le iba a preguntar en el famoso juego y de esa forma ganaba dinero.

“ Me hacía ganar 200 dólares que para aquella época es bastante y ahora también. Ahora que me lo crucé en un viaje, tuve la oportunidad de agradecérselo , le dije gracias Raúl Romero. Por eso siempre hay que hacer agradecido. Admiro, respeto y quiero, este hombre me hacía ganar dinero. Ese dinerito lo llevaba a mi casa”, acotó.

TROME | Danny Rosales agradece a Raúl Romero

RAÚL ROMERO EMOCIONA CON CONCIERTO

Raúl Romero, reconocido cantante y animador, que actualmente aparece en las pantallas de Latina como entrenador de “La Voz Perú” expresó su deseo de organizar un evento artístico con los seis concursantes de su equipo que han clasificado a los “knock outs” de esta temporada del sintonizado reality musical.

“ Será para mí una gran alegría y un motivo de orgullo compartir un concierto con mis seis mejores participantes ”, aseveró el popular “Cara de Haba”.

¿YA TIENE FECHA?

Es importante destacar que el coach tiene finalistas que desarrollan estilos diversos, lo que permitiría que el público disfrute mucho más en un show presencial, tanto sus voces, matices, interpretación como su performance artística.

“Una participación tan buena no puede quedarse así no más” , agregó muy entusiasmado el artista, demostrando su gran interés por dar forma a esta idea. El singular coach no descartó ser parte de ese evento ni quitó la posibilidad de invitar a algún grupo conocido para redondear la propuesta.