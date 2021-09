El cómico Danny Rosales afirmó que está entusiasmado con el próximo estreno de la segunda parte de la película ‘Sí mi amor’, donde actúa y tiene un papel importante durante toda la historia, pues en el primer teaser que se lanzó aparece como un mozo. Además, señala que se ha reacitivado con los shows privados y con su show ‘Habla causa’ que viene presentando en diversos locales de Lima junto a un joven elenco.

“Me encuentro entusiasmado con la película, ya estoy esperando el estreno. Estoy contento porque es la primera vez que participo en una película, pues en la primera parte solo tuvo unas apariciones y ahora fue algo más grande y el público se va a divertir mucho. Además, me siento agradecido con Yidaá y Julián por haberme convocado, yo los admiro mucho, tienen trayectoria y una carrera limpia”, dijo Danny Rosales.

Imagino que te convocaron por la buena acogida que tuviste en la primera parte...

Bueno, creo que así ha sido, pues Julián me contó que algunas veces se iba de incognito al cine para ver la reacción del público y tomaba nota de todo, entonces, veía que la gente se vacilaba mucho durante mis apariciones y eso debió de decidirse para convocarme.

¿Y puedes contar algo sobre tu personaje?

Bueno, solo puedo adelantar que seré como un ‘Mil oficios’, me verán aparecer de diferentes maneras, yo me he divertido y el público lo va a disfrutar. Espero que como la anterior película también pueda llegar a Netflix y nos vean a nivel mundial, el cine peruano está creciendo y es un gran esfuerzo que están realizando para poder estrenar en pandemia.

¿Ahora esperas poder hacer más cine?

Me ha gustado mucho la experiencia, sobre todo en pandemia, porque han sido muy estrictos con todos los protocolos de bioseguridad. Espero que me puedan convocar a otras películas, y por el momento, continúo en ‘Jb en ATV’ y con algunos eventos privados y mi show de ‘Habla causa’, donde estamos presentándonos en varios locales de Lima.

¿Ya te has reactivado?

Sí, ya estoy realizando shows en locales que tengan los permisos y también nos cuidamos mucho, tenemos nuestros protocolos. Lo que estamos haciendo es fonomímica pero le metemos mucho humor, yo me fui a capacitar en Argentina y aquí le agregamos otras cosas para el exigente público peruano. Somos seis lo que formamos parte de ‘Habla causa’, donde también está Dayanita.

