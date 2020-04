Coronavirus Perú | El cómico Danny Rosales publicó un video en su página de Facebook en el que discute e increpa a una mujer que, aparentemente, salió a comprar el miércoles, día que no le correspondía según las disposiciones del Gobierno para frenar la propagación del COVID-19 en el país.

El integrante de ‘El Wasap del JB’ pelea con una mujer que, según las imágenes, hace caso omiso a la norma e incluso recibe insultos al ver que había cometido una falta.

El cómico explicó que la señora trató de comprar en una panadería el día miércoles, pese a que la norma señala que las mujeres solo pueden salir los días martes, jueves y sábado.

“Me indigna saber que gente como esta nuestro país aún atraviesa más dias de aislamiento y los que más sufren son la personas más pobres del Perú. Esta señora quiso comprar en una panadería Y no la deje que compre porque hoy miércoles NO le toca a las mujeres aduciendo que tiene su permiso. OJO el permiso laboral no es para comprar es para lo que realmente dice de tu trabajo a tu casa de tu casa a tu trabajo”, escribió Danny Rosales en su publicación.

Usuarios en redes sociales respaldaron al actor cómico pues en el video también se aprecia como la mujer estaba acompañada de otra fémina, algo que también está prohibido.

Danny Rosales increpa a mujer que salió a comprar