Danny Rosales demostró que tiene un corazón noble al regalarle un reloj de marca al señor que le vende los tamales, pues es un fan del programa ‘ JB en ATV y en algunas ocasiones le pidió le obsequie algún souvenir del programa o las camisetas que usa al caracterizar a Lapadula y Maicelo.

“Al señor lo conozco hace un año y medio, es bien curioso, siempre me pedía el polo de Lapadula o Maicelo y como dije en el video (que publicó en TikTok), la ropa del canal no es mía, entonces decidí comprarle un relojito, en realidad un buen reloj aunque la gente critique, pero la intención no es el costo, sino valorar a la gente que nos vende el pan, el tamal, el que nos limpia la calle, de eso se trata porque todos somos importantes”, dijo.

Claro, a algunos les gusta tu gesto y otros critican, pero así es la naturaleza humana...

Sí, pero yo solo quería que tuviera un lindo momento.

¿Ya regresas con JB?

Hoy empezamos a grabar, ya retomamos el 2022 con fuerza, sé que vamos a presentar nuevas secuencias en el programa y yo también con mis shows. Estamos activados para darle con todo este año, eso sí con mucho cuidado por la pandemia y las nuevas variantes que hay del Covid. Hay que mantener la distancia social, lavarse las manos usar alcohol, mascarilla y al menor síntoma aislarse. No podemos bajar la guardia, esto no ha terminado.

TRABAJÓ EN LA CALLE CON DAYANITA

Ahora que se reiniciaron las grabaciones de ‘JB en Atv’, Danny Rosales tendrá la oportunidad de reencontrarse con su compañera Dayanita, con quien trabajó como cómico ambulante como contó en un post que publicó en Instagram que acompañó con juna fotografía de ambos.

“Lo único que siempre les he dicho, jamás olviden de dónde salieron, hijos artísticos”, escribió Danny Rosales en el post. “Los quiero mucho y como todo buen padre, siempre darles su jalón de orejas porque veces se desubican y eso es normal”, continuó el actor y comediante. Asimismo, recalcó que trabajaron en las calles y circos de barrio, como hasta ahora lo hacen.

Danny Rosales es uno de los pocos cómicos ambulantes que siguieron avanzando en su carrera artística y se mantiene vigente, participando en distintos programas de televisión e incluso películas. El cómico también condujo un programa radial al lado de Carlos Vílchez, por las mañanas, que tuvo gran aceptación y que los oyentes siguen reclamando vuelva al aire porque ambos hacían que las mañanas sean más amenas para los radioescuchas.