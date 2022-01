Danny Rosales fue el invitado del programa de YouTube Por mi madre, donde reveló que le ofrecieron operarse la nariz gratis para un programa de televisión; pero se negó rotundamente. “Mi nariz me da plata”, afirmó entre risas el integrante de JB en ATV.

Durante la entrevista, Dafonseka le preguntó si alguna vez pensó operarse a la nariz y El Tobi le preguntó si alguna vez le habían ofrecido realizarle una rinoplastia.

Al respecto el integrante de JB en ATV afirmó que en una ocasión recibió la llamada de un programa de televisión que le propuso realizarle esta intervención médica de manera gratuita.

“Me dijeron que eran de un programa de operaciones y querían operarle la nariz gratis y les dije ‘No. Yo no vendo belleza, no soy modelo. Yo vendo risas, a mi mi nariz me da plata”, manifestó Danny Rosales.

Danny agregó sentirse contentó con su nariz. “No es por vanagloriarme. Hay narizones feos, no soy agraciado; pero me cae mi nariz”, expresó.

DANNY ROSALES: “ES UN ANHELO CUMPLIDO TRABAJAR CON JB”

En esta entrevista, Danny Rosales también afirmó que trabajar a la lado de Jorge Benavides es un anhelo cumplido para él. “He aprendido mucho de él. El día que me retire me acercaría a decirle Jorge muchas gracias, dame tu bendición, abrázame y deséame lo mejor”, manifestó.

Danny Rosales también afirmó que no considera Tripa ‘un maestro’ y sí a Carlos Linares, el recordado ‘Waflerita’.









