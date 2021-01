Danny Rosales tras show en Villa El Salvador: “Solo fui de invitado y no tuve contacto con el público”

El humorista Danny Rosales se pronunció sobre el show que brindó en una calle de Villa El Salvador, donde la gente no respetó el distanciamiento social y se aglomeró para verlo.

“Haría un mea culpa si yo hubiera organizado el evento, pero no fue así, solo fui de invitado y no tuve contacto con el público. Trabajo en la radio y televisión, así que me hago la prueba cada 25 días”, refirió.

Hace unos días, Danny Rosales compartió imágenes del show que realizó en las calles de Villa El Salvador, pero generó aglomeraciones de personas en medio de la pandemia del coronavirus.

